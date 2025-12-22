A- A+

SÃO PAULO Exposições e Ocupações: veja agenda do que vai rolar no Itaú Cultural em São Paulo em 2026 A partir de março, o calendário do espaço recebe uma série de exposições e ocupações

Conhecido pela programação intensa no decorrer do ano, entre exposições, ocupações e outros eventos voltados para conhecimento e arte, o Itaú Cultural, em São Paulo, divulgou para 2026 a agenda do espaço, que abre a partir de março com a primeira Ocupação do ano, "Ana Botafogo".



No mês seguinte, é a vez da mostra "Mestre Didi - Invenção e Ancestralidade na Arte Afro-Brasileira" dar start à primeira exposição da casa.







E assim seguem os meses seguintes, com programação diversa, até setembro. Na agenda prévia divulgada pelo espaço, será com a Ocupação Anísio Teixeira que o espaço se despede de 2026.



Veja programação divulgada pelo Itaú Cultural:

MARÇO



Ocupação Ana Botafogo

Curadoria: Itaú Cultural

Quando: de março a junho



A 72ª ediçãoda série de exposições do espaço, que joga luz em personalidades da cultura e da arte no País, traz Ana Botafogo e sua trajetória na dança clássica brasileira.



ABRIL



Exposição "Mestre Didi - Invenção e Ancestralidade na Arte Afro-Brasileira"

Curadoria: Rodrigo Moura e Ayrson Heráclito, com assistência de Tiago Sant'Ana

Quando: de abril a julho



Mestre Didi (1917-2013) tem sua trajetória abordada com destaque para a intersecção de sua obra entre a espiritualidade e a política. O público, inclusive, terá acesso ao documentários da Sociedade de Estudos da Cultura Negra no Brasil - Secneb, organização fundada pelo próprio Didi com Juana Elbein na década de 1970.



MAIO



Ocupação Ruth Rocha

Curadoria: Itaú Cultural

Quando: de maio a agosto



A trajetória da escritora, nome essencial na construção de um novo olhar sobre a literatura infanto-juvenil, será realçada na ocupação de Ruth Rocha, autora que já publicou mais de 200 títulos.



JULHO



Ocupação Helena Ignez

Curadoria: Itaú Cultural

Quando: de julho a outubro



Atriz e diretora de cinema e teatro, Ignez ganha abordagem em sua criações tomadas por inventividades e inquietude artística.

AGOSTO



Exposição Solange Pessoa (ainda sem título definido)

Curadoria: Franklin Pedroso

Quando: de agosto a novembro



Artista contemporânea e multidisciplinar, a exposição percorre a a trajetória de Solange e sua relação entre natureza e humanidade, a partir da memória, do corpo e da espiritualidade.



SETEMBRO



Ocupação Anísio Teixeira

Curadoria: Itaú Cultural e Itaú Social

Quando: de setembro a novembro



O educador Anísio Teixeira (1900-1971) terá sua trajetória explorada, a partir de sua atuaçãi primordial na educação pública no Brasil no decorrer das décadas de 1950 e 1960.

SERVIÇO

Itaú Cultural - Av. Paulista, 149, São Paulo



Funcionamento de terça a sábado, das 11h às 20h; domingos e feriados, das 11h às 19h

Informações: (11) 2168-1777 // (11) 9 6383-1663 (WhatsApp)// @itaucultural

Veja também