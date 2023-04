A- A+

Leilão Itens da coleção particular de Freddie Mercury serão leiloados; valor estimado é de R$ 37 milhões Venda de parte do figurino, canções manuscritas e obras de arte acontecerá em Londres, e objetos serão apresentados em exposição pelo mundo nos próximos meses

Cerca de 1.500 objetos do cantor Freddie Mercury — incluindo figurinos, canções manuscritas e obras de arte — serão leiloados em setembro, anunciou a empresa de leilões Sotheby's na quarta-feira.

Antes da venda, que acontecerá em Londres, as peças icônicas do leilão serão expostas em Nova Iorque, Los Angeles e Hong Kong em junho, e depois em Londres, de 4 de agosto a 5 de setembro.

Entre os itens a serem leiloados estão uma coroa, inspirada na usada pelos soberanos britânicos durante sua coroação, e uma capa de pele sintética e veludo vermelho.

Essas duas peças são mais que representativas do extravagante artista britânico, que as usou para cantar “God Save The Queen” durante sua última turnê com o grupo, “The Magic Tour”, em 1986. Seu valor é estimado entre 60.000 e 80.000 libras esterlinas, o equivalente a cerca de R$ 373 mil e R$ 500 mil.

Outra peça importante que estará à venda são as nove páginas da letra da música “We Are The Champions”, escrita à mão pela cantora, uma das mais conhecidas do grupo. O preço é estimado entre 200.000 e 300.000 libras — aproximadamente R$ 1,1 milhão e R$ 1,9 milhão.

Um violão Freddie Mercury também estará à venda. Como obras de Picasso e Matisse, que pertenceram ao cantor, que morreu por complicações do HIV em 1991.

Esses objetos, que ficavam na antiga casa de Freddie Mercury, no opulento bairro de Kensington, em Londres, serão vendidos por Mary Austin, uma das amigas mais próximas do artista e que também foi sua parceira amorosa.

"Por muitos anos tive a alegria e o privilégio de viver cercada por todas aquelas coisas maravilhosas que Freddie tanto procurou e amou. Mas os anos se passaram e chegou a hora de tomar a difícil decisão de encerrar este capítulo tão especial da minha vida. Espero que esta seja a oportunidade de compartilhar as muitas facetas de Freddie, tanto públicas quanto privadas, para que o mundo possa entender melhor e celebrar seu belo e único espírito", disse Mary à Sotheby's.

A Sotheby's estima que a venda chegue a pelo menos 6 milhões de libras — mais de R$ 37 milhões. Os rendimentos serão doados em parte ao Mercury Phoenix Trust e à Elton John Aids Foundation, duas organizações comprometidas com a luta contra o HIV.

