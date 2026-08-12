Itinerância da Bienal de SP no Recife integra celebrações ao centenário de Francisco Brennand

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Com o mesmo zelo que tem para cuidar do acervo e, dessa forma, preservar a memória de Francisco Brennand (1927-2019), Marcos Baptista, à frente da presidência da Oficina Francisco Brennand, também se vale da incumbência de realizar alguns sonhos do infindo pernambucano.



Entre eles está o de promover, no habitat da oficina, encontros de outros fazeres artísticos e de outras expressões. Até outubro, portanto, o espaço ‘Estádio’ estará ocupado pela itinerância da 36ª Bienal de São Paulo, que retorna 15 anos depois com recorte voltado a referências culturais e sociais de Pernambuco: o Manguebeat e os mundos que povoam as águas do Capibaribe e do Beberibe, traduzidos em obras de pelo menos 14 artistas integrantes da exposição.





Itinertância faz parte das celebrações do centenário de Francisco Brennand | Crédito: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco





Com a temática "Nem Todo Viandante Anda Estradas – Da Humanidade Como Prática", a mostra tem curadoria de André Pitol e Leonardo Matsuhei.





“Já realizamos outras exposições com artistas em diálogos com Francisco, e agora trazemos a Bienal que é um grande caldeirão desse desejo dele que agora a gente realiza”, complementa Baptista, reforçando que desde 2019/2020, quando a oficina passou a ser um instituto cultural sem fins lucrativos, a atuação foi ampliada para além da preservação do seu acervo.



“A gente tem que tomar conta, essa é a nossa responsabilidade, cuidar dessa memória e realizar alguns sonhos que ele tinha”, pontua.



Centenário

A itinerância, trazida para o Recife pela Fundação Bienal de São Paulo e exposição assinada pela Petrobras, faz parte do ciclo celebrativo ao centenário de Brennand, marcado para junho do próximo ano.



Junta-se a este ‘combo’ de comemorações a abertura permanente do ateliê do artista, de forma inédita ao público, desde o último sábado, 8 de agosto.



E é também com o intuito de descentralizar um dos mais importantes eventos de arte contemporânea do Brasil e da América Latina, que a itinerância percorre cidades País afora, propiciando visitas aos que não vão à mostra na capital paulista e promovendo ações que percorrem o território para além do espaço da exposição.



Antonio Lessa afirma que Bienal está conectado com os principais equipamentos de cultura do País | Crédito: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

“É no Recife que a gente abre a primeira exposição do segundo semestre. Nós estamos conectados com os principais equipamentos de cultura do Brasil. E nós trouxemos para a oficina o nosso programa educativo que encontrou aqui também um programa super desenvolvido.



Teremos visitas mediadas com escolas e comunidades locais, ação que é importante para a Bienal, que quer ouvir outros territórios para assimilar, inclusive, coisas para levar para a exposição em São Paulo”, ressaltou Antonio Lessa, superintendente Executivo da Fundação Bienal de São Paulo.

A mostra no Recife traz o conceito do manifesto “Caranguejos com Cérebro”, de Fred Zero Quatro e Renato L. Tal qual os rios que cortam a cidade aparecem como referências geográficas e também como paradigmas conceituais.



Na oficina participam com obras os artistas Akinbode Akinbiyi, Alberto Pitta, Forensic Architecture/Forensis, Helena Uambembe, Vilanismo, Julianknxxx, Metta Pracrutti, Ming Smith, Nádia Taquary, Rebeca Carapiá, Shuvinai Ashoona, Suchitra Mattai, Wolfgang Tillmans e Zózimo Bulbul.



SERVIÇO

Itinerância da 36ª Bienal de São Paulo

Quando: até 18 de outubro

Onde: Oficina Brennand - Rua Diogo de Vasconcelos, s/n, Várzea

A partir de R$ 20 (visitação gratuita às terças-feiras)



Informações: @oficinafranciscobrennand

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