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OFICINA BRENNAND

Itinerância da Bienal de SP no Recife integra celebrações ao centenário de Francisco Brennand

Mostram segue em cartaz na Oficina Brennand até o próximo dia 18 de outubro

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Itinerância da Bienal de SP na Oficina de Brennanda fica em cartaz até 18 de outubroItinerância da Bienal de SP na Oficina de Brennanda fica em cartaz até 18 de outubro - Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Com o mesmo zelo que tem para cuidar do acervo e, dessa forma, preservar a memória de  Francisco Brennand (1927-2019), Marcos Baptista, à frente da presidência da Oficina Francisco Brennand, também se vale da incumbência de realizar alguns sonhos do infindo pernambucano.

Entre eles está o de promover, no habitat da oficina, encontros de outros fazeres artísticos e de outras expressões. Até outubro, portanto, o espaço ‘Estádio’ estará ocupado pela itinerância da 36ª Bienal de São Paulo, que retorna 15 anos depois com recorte voltado a referências culturais e sociais de Pernambuco: o Manguebeat e os mundos que povoam as águas do Capibaribe e do Beberibe, traduzidos em obras de pelo menos 14 artistas integrantes da exposição.

 

Itinerância da Bienal de São Paulo na Oficina Brennand fica em cartaz até 18 de outubroItinertância faz parte das celebrações do centenário de Francisco Brennand | Crédito: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco



Com a temática "Nem Todo Viandante Anda Estradas – Da Humanidade Como Prática", a mostra tem curadoria de André Pitol e Leonardo Matsuhei.

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“Já realizamos outras exposições com artistas em diálogos com Francisco, e agora trazemos a Bienal que é um grande caldeirão desse desejo dele que agora a gente realiza”, complementa Baptista, reforçando que desde 2019/2020, quando a oficina passou a ser um instituto cultural sem fins lucrativos, a atuação foi ampliada para além da preservação do seu acervo.

“A gente tem que tomar conta, essa é a nossa responsabilidade, cuidar dessa memória e realizar alguns sonhos que ele tinha”, pontua.

Centenário
A itinerância, trazida para o Recife pela Fundação Bienal de São Paulo e exposição assinada pela Petrobras, faz parte do ciclo celebrativo ao centenário de Brennand, marcado para junho do próximo ano.

Junta-se a este ‘combo’ de comemorações a abertura permanente do ateliê do artista, de forma inédita ao público, desde o último sábado, 8 de agosto.

E é também com o intuito de descentralizar um dos mais importantes eventos de arte contemporânea do Brasil e da América Latina, que a itinerância percorre cidades País afora, propiciando visitas aos que não vão à mostra na capital paulista e promovendo ações que percorrem o território para além do espaço da exposição.
 

Antonio Lessa, superintendente executivo da Fundação Bienal de São PauloAntonio Lessa afirma que Bienal está conectado com os principais equipamentos de cultura do País | Crédito: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

“É no Recife que a gente abre a primeira exposição do segundo semestre. Nós estamos conectados com os principais equipamentos de cultura do Brasil. E nós trouxemos para a oficina o nosso programa educativo que encontrou aqui também um programa super desenvolvido.

Teremos visitas mediadas com escolas e comunidades locais, ação que é importante para a Bienal, que quer ouvir outros territórios para assimilar, inclusive, coisas para levar para a exposição em São Paulo”, ressaltou Antonio Lessa, superintendente Executivo da Fundação Bienal de São Paulo.

A mostra no Recife traz o conceito do manifesto “Caranguejos com Cérebro”, de Fred Zero Quatro e Renato L. Tal qual os rios que cortam a cidade aparecem como referências geográficas e também como paradigmas conceituais.

Na oficina participam com obras os artistas Akinbode Akinbiyi, Alberto Pitta, Forensic Architecture/Forensis, Helena Uambembe, Vilanismo, Julianknxxx, Metta Pracrutti, Ming Smith, Nádia Taquary, Rebeca Carapiá, Shuvinai Ashoona, Suchitra Mattai, Wolfgang Tillmans e Zózimo Bulbul.

SERVIÇO
Itinerância da 36ª Bienal de São Paulo
Quando: até 18 de outubro
Onde: Oficina Brennand - Rua Diogo de Vasconcelos, s/n, Várzea
A partir de R$ 20 (visitação gratuita às terças-feiras)

Informações: @oficinafranciscobrennand

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