A- A+

ESTADIA Itinerário de Dua Lipa por São Paulo chama atenção da web; confira os rolês da cantora Artista curtiu a estadia participando de roda de samba e festa de música eletrônica

Dua Lipa poderia ter aproveitado o descanso após o show no MorumBis no último sábado, 15, mas parece ter preferido não perder tempo em São Paulo - mesmo ficando no Brasil ao longo da semana antes de seguir para o Rio de Janeiro, onde se apresenta no próximo dia 22. A cantora decidiu estender a noite e seguir curtindo logo depois da performance.

Na madrugada de domingo, 16, a britânica foi vista em uma festa de música eletrônica em Indaiatuba, no interior do estado. Em vídeos publicados por fãs, ela aparece com uma jaqueta verde e amarela curtindo a primeira edição brasileira da Circoloco, evento criado em Ibiza e que estreou no País no Autódromo Capuava.

Horas depois, ainda no domingo, Dua também marcou presença em outra celebração em São Paulo. Ao lado de famosos como Carlinhos Brown, Bruna Marquezine, Sasha Meneghel e Shaw Mendes, a cantora apareceu animada em uma roda de samba, onde dançou bastante ao lado dos convidados. Ainda não se sabe quando a cantora deve desembarcar no Rio e se pretende conhecer outra cidade brasileira antes do show no próximo sábado, 22.

ENTREGUEM O CPF PRA DUA LIPA PAGODEIRA!! pic.twitter.com/axyow4KNQt — Dua Lipa Brasil (@dualipabrasil) November 17, 2025

Essa não é a primeira vez que a artista curte o País. Em 2022, quando participou do Rock in Rio, Dua Lipa aproveitou para fazer turismo na capital fluminense: posou na Escadaria Selarón e visitou outros pontos turísticos, também usando roupas nas cores da bandeira do Brasil.

Veja também