Vencedores do IV Salão Internacional de Humor Gráfico de Pernambuco são revelados; confira
As 120 obras selecionadas pelo concurso estão em exposição na Caixa Cultural
O IV Salão Internacional de Humor Gráfico de Pernambuco (SIHG-PE) revelou os vencedores do seu concurso. O anúncio ocorreu durante a cerimônia de abertura da mostra, na noite da última terça-feira (9), na Caixa Cultural.
A Caricatura foi dedicada às representações de ambientalistas. O primeiro lugar ficou com o brasileiro Fernando Luiz da Silva dos Santos (Dizing), que homenageou Chico Mendes. Em segundo lugar, André Freire Hippertt (HIPPERTT), também do Brasil, desenhou Greta Thunberg. José Carlos Barbosa de Aragão (Aragão), com uma caricatura de Marina Silva, e o espanhol Joaquín Aldeguer, que retratou Jane Goodall, receberam menções honrosas.
O grande vencedor da categoria Cartum foi Konstantin Kazanchev, da Ucrânia, seguido pelo brasileiro Ricardo Freitas (Donga). As menções honrosas foram para Seyran Caferli, do Azerbaijão, e Bereznickas, da Lituânia.
Já a categoria História em Quadrinhos premiou apenas brasileiros. Rafael Vasquez Martins (Afa Vasquez) ficou com o primeiro lugar, enquanto Cello Degrazia ficou em segundo. Foram atribuídas menções honrosas a Darlan Alves de Oliveira e Alisson Ortiz Affonso.
Durante o evento, também foi realizada a entrega do 7º Troféu Seth Cinema de Animação ao cineasta Lula Gonzaga, Patrimônio Vivo de Pernambuco e pioneiro da animação no estado. A homenagem foi feita pelo Museu da Caricatura Brasileira, em parceria com o SIHG-PE.
Nesta edição, o Salão recebeu mais de 970 inscrições, assinadas por 480 artistas de 44 países, que enviaram obras seguindo o tema “Planeta de Todos”. Os vencedores, que juntos somam R$30 mil em prêmios, foram escolhidos por um júri formado por nomes como como Ana Luiza Koehler, Juan Francisco Miranda, Bennê Oliveira, Lute, JBosco e Omar Zevallos.
*Com informações da assessoria de imprensa.