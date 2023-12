A- A+

MÚSICA Ivan Barreto vence a última temporada do "The Voice Brasil" Competidor levou o troféu do programa pelo time de Lulu Santos

A temporada de despedida do “The Voice Brasil” foi ao ar na noite desta quinta-feira (28). Apresentado por Fátima Bernardes, o programa consagrou Ivan Barreto como o vencedor da sua última edição.

Morador de Uberlândia, em Minas Gerais, o campeão integrava o time de Lulu Santos. Em decisão popular, ele conquistou 35,74% dos votos, desbancando os demais concorrentes: Jhonny, do Time Teló; Thais Ribeiro, do Time IZA; e Amanda Maria, do Time Brown.

Na primeira parte do programa, Ivan cantou “Colors”, do grupo musical Black Pumas. Na etapa final, ele subiu ao palco com “Um dia de domingo”’, sucesso de Tim Maia. Já a celebração da vitória foi ao som de “I Can't Stop Loving You”, de Ray Charles, cantada por ele na fase das audições às cegas.



“As portas de todas as casas e lares brasileiros me escolheram como campeão, com tantos outros campeões aqui. Pena que está acabando, porque esse aqui é o palco de muita gente trabalhadora e vencedora", celebrou o vencedor.

O programa contou ainda com a participação surpresa de Tiago Leifert. O apresentador, que comandou nove edições do reality, apareceu após a escolha dos finalistas pelos jurados e fez um discurso sobre a importância da atração na sua carreira.

Veja também

LUTO Caso Lee Sun-kyun: polícia prende uma das mulheres que chantageou ator de 'Parasita'