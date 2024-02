A- A+

IVAN LINS - 50 ANOS Ivan Lins: 50 anos de carreira celebrados em show no Teatro Guararapes Cantor e compositor sobe ao palco ao lado da Orquestra Bravo, com repertório que comemora cinco décadas de trajetória na música

Foi com "Madalena", no início da década de 1970, levada por Elis Regina, que o cantor e compositor Ivan Lins - autor da canção em parceria com Ronaldo Monteiro - passou a pautar a Música Popular Brasileira (MPB).

Desde então, tornou-se nome reverenciado do cancioneiro no País e pouco mais de cinco décadas depois, e no auge dos seus quase 80 anos de vida, o artista carioca segue atuante e essencial e o tanto quanto celebrativo, tal qual se fez em todo o decorrer de sua trajetória.









Como parte da programação dos 50 anos de carreira, em abril, precisamente no dia 27, Ivan Lins desembarca no Recife para show com repertório que vai passear por clássicos que atravessam gerações, a exemplo de "Começar de Novo", "Lembra de Mim", "Vieste" e, claro "Madalena" - o samba em tom de MPB entoado por Elis e exportado para o mundo.



Ao lado da pernambucana Orquestra Bravo, o show - um concerto, com ingressos a partir de R$ 80 - será apresentado no Teatro Guararapes, com palco dividido também com o tecladista e diretor musical Marco Brito.

Serviço

Ivan Lins & Orquestra Bravo - Show de 50 anos de carreira

Quando: Sábado, 27 de abril, 20h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco)

Ingressos a partir de R$ 80 no site Cecon Tickets e na bilheteria do Teatro

Informações: (81) 4042-8400

