MÚSICA Ivan Lins se apresenta no Teatro Guararapes, neste sábado (23), com sucessos no repertório Cantor chega com novidades na apresentação que antecede temporada internacional

Com show marcado para sábado (23), Ivan Lins sobe ao palco do Teatro Guararapes, às 21h, e revisita 55 anos de carreira. O cancioneiro celebra a nova idade com a turnê nacional ''Ivan Lins 80 Anos'', reunindo clássicos como ''Madalena'', ''Vitoriosa'' e ''Lembra de Mim'' em apresentação única em Pernambuco.

Além da retrospectiva, Ivan Lins vai apresentar canções inéditas, exemplo disso é “Meninos de Gaza”, composta em parceria com Simone Guimarães. O espetáculo também reserva um dueto emocionante entre o cantor e o filho mais velho, Cláudio Lins, cantando “Aos Nossos Filhos”, faixa eternizada na versão definitiva de Elis no álbum “Saudade do Brasil” (1980).

Responsável pela direção artística da turnê, Cláudio teve o cuidado de selecionar o repertório do show dentre as mais de 800 canções editadas desde os anos 1970 por Ivan Lins. A apresentação no Teatro Guararapes será a última antes de Ivan seguir com “Ivan Lins 80 Anos” para uma temporada no Japão e nos Estados Unidos.

''Queremos brindar o público com um show que destaca a linda relação do Ivan com a música'', explica Cláudio.

Neste ano, o Grammy Latino anunciou que o Prêmio à Excelência Musical será entregue ao dez vezes indicado Ivan Lins pelo conjunto de sua obra. O reconhecimento é mais uma homenagem ao artista, consolidado como um dos maiores cantores e compositores da música brasileira.

''O espetáculo costura um roteiro afetivo, contemplando diferentes fases da minha trajetória. São canções que remetem à memória do público'', destaca Ivan



SERVIÇO

Ivan Lins na turnê "Ivan Lins 80 anos"

Quando: 23 de agosto, às 21h

Onde: Teatro Guararapes - Centro de Convenções de Pernambuco

Ingressos: a partir de R$ 100 na bilheteria do teatro e no site Cecon Tickets

Informações: (81) 4042-8400



Com informações da assessoria de imprensa

