celebridades

Ivete, Fê Paes Leme, Débora Nascimento e mais: veja as famosas que passaram o Natal com o ex

É tempo de harmonia...

Ivete e Daniel, José Loreto e Débora Nascimento, DJ Buarque e Bia Miranda Ivete e Daniel, José Loreto e Débora Nascimento, DJ Buarque e Bia Miranda  - Foto: Instagram / Reprodução

O Natal é tempo de deixar as divergências de lado e focar na família. E foi nisso que pensaram várias personalidades neste final de ano, que optaram por passar as festas natalinas ao lado dos ex-companheiros.

O Natal 2025 marcou o reencontro de casais recém-separados, como Ivete Sangalo e Daniel Cady. Eles se separaram no final de novembro, mas passaram a noite do dia 24 de dezembro lado a lado na companhia dos filmes. Mas também tivemos reencontros de casais separados há anos, como José Loreto e Débora Nascimento, posaram junto com a filha Bella, de 7 anos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernanda Paes Leme também optou por passar o Natal ao lado do ex-noivo, Victor Sampaio. "Viemos para o sítio, sim… Viemos! Pilar fica comigo no Réveillon e seria muito importante para ela curtir uns dias com o papai. Vocês sabem que eu e o Victor não somos mais um casal. Mas seremos os pais dela para sempre. Somos amigos e momentos como esse serão frequentes por aqui. Por ela, por nós", explicou Fê em post nas redes.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Separados desde agosto de 2024, Bia Miranda e DJ Buarque também deixaram as desavenças de lado em nome do filho Kaleb.

