A- A+

separação Ivete, MC Daniel, Boca Rosa: os famosos que se separaram em 2025 Ano começou com fim do casamento de Pitty e Daniel Weksler, e termina com rompimento entre cantora baiana e Daniel Cady

Ao longo do ano, fãs foram surpreendidos com o anúncio do fim de relacionamentos de famosos amados pelo público. De relacionamentos de anos como o dos atores Paula Braun e Mateus Solano, juntos há 17 anos até então, e o dos influenciadores Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, que compartilhavam 15 anos de história, relembre casais que se separam em 2025.

Pitty e Daniel Weksler

A cantora Pitty anunciou em janeiro o fim do seu casamento com o baterista Daniel Weksler, da banda NX Zero. O casal estava junto há 19 anos, sendo a união oficializada em 2010. Os dois são pais de Madalena, nascida em 2016. A notícia da separação foi divulgada pela cantora em uma publicação no Instagram. Na postagem, Pitty destacou a decisão de continuarem amigos.

Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio

No final de janeiro, a atriz Fernanda Paes Leme anunciou que ela e o empresário Victor Sampaio não são mais um casal. A separação foi comunicada a partir de uma publicação no Instagram, em que Fernanda afirmou que continuariam amigos, sendo a prioridade de ambos a filha do então casal, Pilar, de somente nove meses. “Eu e o Victor não somos mais um casal. Nossa relação agora é de amigos e pais da Pilar. E essa última, principalmente, é definitiva”, escreveu a atriz.

Bruna Marquezine e João Guilherme

O anúncio do fim do relacionamento entre os atores Bruna Marquezine e João Guilherme Ávila, filho do cantor Leonardo, aconteceu em fevereiro. O casal estava junto há um ano e meio quando comunicou o fim do namoro. Segundo a revista Quem, os fãs passaram a suspeitar do romance em julho de 2023, quando Bruna organizou uma festa junina em seu aniversário e brincou de “dinâmicas sensuais” com o artista. Os dois haviam trabalhado juntos na série de comédia romântica “Amor da minha vida”, lançada em 2024.

Virginia Fonseca e Zé Felipe

Após quatro anos juntos, a influenciadora Virgínia Fonseca e o cantor Zé Felipe, irmão mais velho de João Guilherme, noticiaram o fim do relacionamento em maio. À época, os dois garantiram que continuariam unidos pela amizade e no cuidado dos três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Em outubro, Zé Felipe anunciou o relacionamento com a cantora Ana Castela. No mesmo mês, Virginia confirmou o namoro com o jogador de futebol Vini Jr. a partir de uma publicação nas redes sociais.

Blogueirinha e Edson Formaggio

Em junho, os influenciadores Bruno Matos, intérprete da personagem Blogueirinha, e Edson Formaggio comunicaram o fim do relacionamento de oito anos. A notícia do fim do casamento de quase uma década foi feita por Edson em seu perfil no Instagram. “Depois de muito diálogo, carinho e respeito, eu e o Bruno decidimos encerrar o nosso casamento, foram oito anos de história, e uma história linda, que deu super certo”, começou Edson. “Essa escolha não vem de um único momento, mas de um processo de reflexão sobre o que faz sentido para nós dois neste momento da vida. A decisão foi tomada com muita maturidade e respeito”, prosseguiu.

Lorena Maria e MC Daniel

No mês seguinte, a influenciadora Lorena Maria anunciou o fim do relacionamento com o cantor MC Daniel, nome artístico de Daniel Amorim Nicola, nas redes sociais. “Por respeito a todos que nos acompanharam, com o coração apertado venho dizer que nosso ciclo chegou ao fim”, compartilhou o cantor à época. Os dois começaram uma relação no início de 2024 e assumiram oficialmente o namoro alguns meses depois, em agosto, durante uma viagem à Grécia. Em fevereiro deste ano, nasceu o primeiro e único filho do casal, Rás.



Aline Patriarca e Diogo Almeida

O romance que começou durante participação no programa Big Brother Brasil 25 terminou não muito depois do anúncio oficial. A ex-policial militar Aline Patriarca e o psicólogo Diego Almeida confirmaram o namoro após o fim do reality show, em maio. Passados dois meses, Aline comunicou a separação. “Quero comunicar a vocês que eu e Diogo não somos mais um casal”, disse. Ela acrescentou que os dois “viveram momentos especiais juntos”, mas entenderam que estão em fases e com objetivos diferentes.

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães

O casal de influenciadores Carlinhos Maia e Lucas Guimarães estava junto há 15 anos quando anunciaram o fim do casamento. Os dois falaram sobre o término em uma publicação conjunta nas redes sociais, onde resgataram fotos antigas e explicaram que decidiram seguir caminhos diferentes. “São 15 anos dividindo a vida: os sonhos, as alegrias, as tristezas e, principalmente, o amor que sempre nos uniu. Em gratidão a esse sentimento, que sempre nos protegeu do mundo — e, às vezes, até de nós mesmos —, estamos aqui para comunicar a todos que sempre se importaram conosco que seguiremos caminhos diferentes daqui para frente, como casal. Temos a certeza de que jamais nos perderemos em alma e coração”, compartilharam.

Paula Braun e Mateus Solano

Em setembro, os atores Paula Braun e Mateus Solano anunciaram o fim do casamento de quase duas décadas. Os artistas se conheceram em 2008 e se apaixonaram após um beijo técnico durante as filmagens do curta-metragem “Vida de balconista”. Os dois se casaram em 2011. Pais de dois filhos, Flora, nascida em 2010, e Benjamin, nascido em 2015, Paula e Mateus já estavam juntos há 17 anos.

Tata Estaniecki e Júlio Cocielo

O fim do relacionamento da apresentadora Tata Estaniecki com o influenciador Júlio Cocielo foi anunciado por Cocielo nas redes sociais em outubro. O casal estava junto há oito anos e teve dois filhos, Beatriz, de cinco anos, e Caio, de dois. No Instagram, ele compartilhou uma foto ao lado da ex-mulher, seguida da legenda: “Vocês diziam: ‘No dia em que eles terminarem, eu não acredito mais no amor’. Lendo essas coisas, a gente fazia questão de fazer piadas sobre relacionamentos. Sempre comentamos e brincamos abertamente sobre esses assuntos exatamente pra mostrar que todos passam por problemas, inclusive nós”.

Pocah e Ronan Souza

A cantora Viviane de Queiroz Pereira, mais conhecida como Pocah, e o empresário Ronan Souza estavam juntos há seis anos quando a artista confirmou o fim do relacionamento. Em 2021, após a eliminação de Pocah do BBB, Ronan a pediu em casamento durante o programa ao vivo “Mais você”, da TV Globo. Os dois se conheceram através da cantora Anitta, que teve um breve romance com Ronan no início de 2019 e apresentou o rapaz à Pocah. Foi ela quem incentivou a amiga a ficar com o seu ex.

Bianca Andrade e Diego Cruz

Após seis meses de namoro, o término com o ator e criador de conteúdo foi comunicado pela influencer e empresária Bianca Andrade em uma publicação feita nas suas redes sociais, em novembro. “Como falar sobre o nosso doce encontro nessa vida? Você me ensinou sobre o amor e relacionamento da forma mais paciente e gentil que já vi alguém ensinar. Você me mostrou que namorar pode ser leve, divertido, gostoso, sem traumas, que pode ser em paz”, escreveu na postagem que acompanha uma foto dos dois juntos.

Ivete Sangalo e Daniel Cady

No fim de novembro, o casal anunciou o fim do casamento após 17 anos. A cantora e o nutricionista se conheceram antes do carnaval de 2008, quando ela o contratou para organizar sua rotina de alimentação. No ano seguinte, nasceu o primeiro filho, Marcelo, e em 2018 chegaram as gêmeas Helena e Marina.

Veja também