Ivete Sangalo animará o BBB nesta quarta (12) com direito a convidada especial. Veja quem será

A- A+

Dona dos maiores hits musicais, a cantora Ivete Sangalo é atração confirmada para a festa do BBB 23, nesta quarta-feira (12). Além do repertório de clássicos e novas músicas, a diva baiana já garantiu que levará uma convidada especial para a casa mais vigiada do Brasil.

Ficou a cargo, então, de MC Rebecca acompanhar Ivete na apresentação. Ela, aliás, faz sua estreia no programa. No entanto, não esconde que tem uma relação muito próxima com o reality, já que sua tia – Jaqueline, do BBB 11 – e amigas do Camarote de outras edições fizeram parte da casa.

“Ivete é uma grande inspiração e quando cantei com ela em Salvador foi a realização de um sonho. E agora, estar ao lado dela no BBB é outro marco. Estou mega feliz!”, disse Rebecca ao GShow.

Para compor a noite, o jardim será ambientado em um grande salão de beleza, decorados em rosa, azul e amarelo. O estilo urbano também se fará presente com paredes em grafitte. Para abrir a noite, bailarinos estarão espalhados, como se fossem manequins - mas com que farão coreografias ao longo da festa.

Veja também

luta Whindersson Nunes volta ao ringue em torneio entre celebridades