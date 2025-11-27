Qui, 27 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta27/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
separação

Ivete Sangalo anuncia fim do casamento com Daniel Cady

Separação é amigável; casal diz que "segue família" após 16 anos juntos

Reportar Erro
Daniel Cady, marido de Ivete Sangalo, publicou um vídeo inusitado no InstagramDaniel Cady, marido de Ivete Sangalo, publicou um vídeo inusitado no Instagram - Foto: Reprodução/Instagram

Ivete Sangalo surpreendeu os fãs na noite desta quinta-feira (27) ao anunciar, por meio de um comunicado nas redes sociais, o fim do casamento com Daniel Cady.

A cantora, de 53 anos, e o nutricionista, de 40, que estavam juntos há cerca de 16 anos, afirmaram que a decisão foi tomada "de forma conjunta e madura", ressaltando que seguem unidos pelo bem-estar dos três filhos: Marcelo, Marina e Helena.

No texto, os dois pedem respeito e privacidade neste momento de transição, reforçando que a relação continua sendo de cuidado e afeto, mesmo com a mudança na vida conjugal.

Confira o pronunciamento na íntegra:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Veveta (@ivetesangalo)

Uma história de 16 anos
Ivete e Daniel começaram a se relacionar em 2008 e oficializaram o casamento em 2011. Desde então, construíram uma família conhecida por manter discrição e por, raramente, dividir momentos particulares. 

Apesar da separação, o casal afirma que a parceria segue firme na criação dos filhos, mantendo o compromisso com um ambiente familiar saudável e amoroso.

Respeito e maturidade
O anúncio chamou atenção justamente pelo cuidado com as palavras. Sem espaço para especulações ou conflitos, Ivete e Daniel reforçam que a decisão foi "coerente" para o momento atual de vida. Ainda no comunicado, o casal pediu privacidade para atravessar "a transição da maneira mais serena possível".

Repercussão entre fãs
Nas redes sociais, a reação foi imediata. Muitos fãs lamentaram o término, já que o casal era visto como símbolo de estabilidade e parceria. Ainda assim, o tom predominante foi de apoio, carinho e compreensão.

Agenda normal
Até o momento, Ivete não anunciou mudanças em sua agenda profissional. A cantora segue com compromissos marcados e preparação para novos projetos.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter