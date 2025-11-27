A- A+

separação Ivete Sangalo anuncia fim do casamento com Daniel Cady Separação é amigável; casal diz que "segue família" após 16 anos juntos

Ivete Sangalo surpreendeu os fãs na noite desta quinta-feira (27) ao anunciar, por meio de um comunicado nas redes sociais, o fim do casamento com Daniel Cady.

A cantora, de 53 anos, e o nutricionista, de 40, que estavam juntos há cerca de 16 anos, afirmaram que a decisão foi tomada "de forma conjunta e madura", ressaltando que seguem unidos pelo bem-estar dos três filhos: Marcelo, Marina e Helena.

No texto, os dois pedem respeito e privacidade neste momento de transição, reforçando que a relação continua sendo de cuidado e afeto, mesmo com a mudança na vida conjugal.

Confira o pronunciamento na íntegra:

Uma história de 16 anos

Ivete e Daniel começaram a se relacionar em 2008 e oficializaram o casamento em 2011. Desde então, construíram uma família conhecida por manter discrição e por, raramente, dividir momentos particulares.

Apesar da separação, o casal afirma que a parceria segue firme na criação dos filhos, mantendo o compromisso com um ambiente familiar saudável e amoroso.

Respeito e maturidade

O anúncio chamou atenção justamente pelo cuidado com as palavras. Sem espaço para especulações ou conflitos, Ivete e Daniel reforçam que a decisão foi "coerente" para o momento atual de vida. Ainda no comunicado, o casal pediu privacidade para atravessar "a transição da maneira mais serena possível".

Repercussão entre fãs

Nas redes sociais, a reação foi imediata. Muitos fãs lamentaram o término, já que o casal era visto como símbolo de estabilidade e parceria. Ainda assim, o tom predominante foi de apoio, carinho e compreensão.

Agenda normal

Até o momento, Ivete não anunciou mudanças em sua agenda profissional. A cantora segue com compromissos marcados e preparação para novos projetos.

Veja também