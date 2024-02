Recife é uma das cidades que vai receber megatrurnê da Ivete Sangalo; confira as datas

A- A+

Depois de comemorar os 30 anos de carreira com uma apresentação no Maracanã em dezembro de 2023 e ser um dos destaques do Festival de Verão de Salvador no final de janeiro, a cantora Ivete Sangalo anunciou a megaturnê "Festa" e Recife está entre as cidades escolhidas para celebrar as três décadas de carreira. Na capital pernambucana, o show acontece no dia 24 de agosto.



A tour de Ivete conta com mais de 30 shows e começa no dia 1º de junho por Manaus, no Amazonas, e vai passar por outras capitais, como Belém (29/6), Aracaju (3/8), Maceió (10/8), João Pessoa (17/8), São Luís (7/9), Salvador (12/10), Porto Alegre (16/11), Curitiba (23/11), Belo Horizonte (14/10) e São Paulo (21/12). Rio de Janeiro, por ora, está fora da programação.

Festa também passará por cidades como Juazeiro do Norte (CE), Juiz de Fora (MG), Presidente Prudente e Jundiaí (SP), Barreiras (BA) e Londrina (PR). Ainda há datas reservadas para até abril de 2025, mas a assessoria da turnê ainda não anunciou em que locais o shows ocorrerão.



As vendas de ingressos para os pacotes vips começam nesta terça-feira, 6. O chamado Clube da Veveta - A Festa, que dá direito a um after pocket show com Ivete e acesso à passagem de show custa até R$ 3 mil. O Clube da Veveta - Abalou que tem, entre outras regalias, banheiro exclusivo, poster da turnê e entrada antecipada, sai por R$ 1.500.



Já os ingressos normais custam entre R$ 300 e R$ 690.



As vendas ocorrerão pelo site Eventim (pacotes vips) e pelo site oficial da turnê (ingressos normais).



Veja as datas da turnê:



01 de Junho - Manaus



29 de Junho - Belém



06 de Julho - Palmas



13 de Julho - Brasília



20 de Julho - Goiânia



27 de Julho - Barreiras



03 de Agosto - Aracaju



10 de Agosto - Maceió



17 de Agosto - João Pessoa



24 de Agosto - Recife



31 de Agosto - Natal



07 de Setembro - São Luís



14 de Setembro - Teresina



21 de Setembro - Juazeiro do Norte



28 de Setembro - Vitória



12 de Outubro - Salvador



19 de Outubro - Juiz de Fora



26 de Outubro - Presidente Prudente



02 de Novembro - São José do Rio Preto



09 de Novembro - Londrina



16 de Novembro - Porto Alegre



23 de Novembro - Curitiba



30 de Novembro - Jundiaí



07 de Dezembro - Ribeirão Preto



14 de Dezembro - Belo Horizonte



21 de Dezembro - São Paulo

