RECUPERAÇÃO Ivete Sangalo aparece em hospital após cirurgia e explica quadro de saúde Cantora relata síndrome vasovagal, queda de pressão e fraturas no rosto após desmaio; artista diz que seguirá agenda com liberação médica

A cantora Ivete Sangalo foi às redes sociais, nesta segunda (2), para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde, diretamente de um hospital em São Paulo, onde passou por procedimento cirúrgico no domingo (1º).



A artista detalhou que sofre de síndrome vasovagal e que o episódio recente foi desencadeado por um quadro de virose associado à desidratação.

Segundo a cantora, o mal-estar resultou em uma queda que provocou impacto facial e a fratura de dois ossos.

Durante uma transmissão ao vivo, ela buscou tranquilizar o público e esclarecer o ocorrido:

"Mas quero contar para vocês assim, de uma forma muito objetiva, porque eu sei que muita gente está querendo saber, recebi muitas mensagens. Eu já tenho um problema de vasovagal, que é uma vertigem que a gente sente, uma queda de pressão, em virtude de estresse, de trabalho. Acho que foi por conta do carnaval. Eu estava também com um pouquinho de virose, tive uma diarreia, tive uma desidratação", explicou.

Ivete contou que dedicou o domingo à recuperação, com repouso e uso de medicamentos, e que ainda precisará retirar os pontos nos próximos dias.

"Passei o domingo recuperando, repousei, hoje segunda-feira. Fizemos todas as medicações. E ainda vamos tirar os pontos."

Apesar da gravidade do acidente, a cantora destacou que a lesão ocorreu em uma área que não comprometerá seus compromissos profissionais, após avaliação médica.

"Estou muito agradecida a Deus por ter sido um livramento, porque poderia ter sido pior, poderia ter batido minha cabeça. Apesar de ser uma lesão grave, foi uma lesão importante, mas foi num lugar que eu poderia cumprir minha agenda. Fui aconselhada pelos médicos, estava segura que poderia cumprir com meu papel", disse.

Dias antes do procedimento, a artista já havia apresentado um episódio semelhante, quando passou mal, perdeu a consciência e sofreu um ferimento na região dos olhos, que ficou arroxeada.

