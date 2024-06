Ivete Sangalo aparece imobilizada e revela cirurgia no braço; saiba detalhes

A- A+

A cantora Ivete Sangalo acalmou os fãs sobre procedimento que realizou durante sua estadia em São Paulo, após aparecer com uma tipoia no braço. Em um vídeo publicado em seus stories do Instagram na quinta-feira, 13, ela revelou que havia passado por uma cirurgia para a retirada de uma placa de titânio no punho, após um acidente de esqui que sofreu em 2022, quando foi operada pela primeira, vez, em Salvador.

Segundo ela, a placa havia sido colocada quando a cantora quebrou o punho durante um acidente de esqui, em 2022. A cirurgia de Ivete realizada depois do acidente foi em Salvador. Na ocasião, o Estadão procurou a assessoria, que explicou que o procedimento foi bem sucedido.

"Resolvi tirar a placa, para ficar sem aquele corpo estranho que já estava me incomodando um pouquinho, então eu tirei. Mas está tudo bem, tudo ótimo. Não me impede de fazer absolutamente nada", acalmou Ivete.

