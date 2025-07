Ivete Sangalo, Carol Dieckmann, Angélica: Preta Gil colecionou amigos famosos ao longo da vida

A- A+

Preta Gil foi uma mestra na arte de fazer amigos, principalmente famosos. A cantora e empresária, que morreu neste domingo, aos 50 anos, de complicações de câncer intestinal, tinha um dos círculos sociais mais badalados do Brasil. Faziam parte da turma de Preta nomes como Ivete Sangalo, Carolina Dieckmann, Angélica e Luciano Huck, Fernanda Paes Leme, Regina Casé e outros tantos artistas. Todos fizeram homenagens a ela nas redes sociais.

Ivete Sangalo

No início de julho, a cantora resgatou uma vídeo ao lado da filha de Gilberto Gil, com quem dividiu trio elétrico no carnaval de Salvador inúmeras vezes. Numa fase mais voltada para samba, Ivete mostrou o dia em que cantou “Deixo” com a amiga.

Vai ser assim, e vai ser com ela. Preta Gil, te amo infinito", escreveu Ivete.

Em maio, no aniversário de Ivete, Preta se declarou:

"Nosso encontro nessa vida estava escrito. Eu não tinha como estar nessa existência sem você. Eu te olho e meu olho brilha, meu coração pulsa de emoção e minha alma inunda de gratidão."

Carol Dieckmann

Amigas há 25 anos, Preta e Carol se conheceram por intermédio de Ivete. No início, a relação não foi das mais fáceis.

"Era minha amiga e da Preta, e a gente não se bicava porque tínhamos ciúmes da amizade da Ivete", disse a atriz ao GLOBO. "Há 25 anos, ela fez um show no Hotel Glória e marcou comigo. Quando cheguei lá, a Preta estava. Ela marcou com as duas sem a gente saber. Gênia. Uma olhou para a outra e aconteceu um negócio. No dia seguinte, compramos um rádio que falava um com o outro e não parou de se falar mais. Foi uma coisa de alma. Passei 12 horas no hotel com elas, uma falando da vida para a outra. E nunca mais se separou".

Angélica

Moradoras do mesmo condomínio do Rio, as duas têm uma forte ligação. A apresentadora foi essencial num momento muito duro da vida da cantora: o término do segundo casamento, durante uma das fases do tratamento de câncer. Angélica estava ao lado dela quando vazaram as notícias de que Rodrigo Godoy estava vivendo um romance às escondidas.

"A Angélica é minha vizinha", disse Preta, no prigrama "Altas horas", em outubro de 2023. "E quando eu passei por uma situação muito grave esse ano, elas têm um grupo de amigas, de rede de apoio, e falaram que 'alguém precisava chegar muito rápido porque a Preta vai receber uma notícia muito chocante, que vai deixar ela muito abalada'. Em cinco minutos ela estava dentro do meu quarto. Ela segurou a minha mão, olhou no meu olho e queria que aquele sofrimento pudesse ser dividido com ela de alguma forma".

Regina Casé

Amiga de "tão longa data" de Gilberto Gil, Regina Casé escreveu, recentemente, nas redes sociais que as duas "famílias se entrelaçaram e hoje são uma só". Por isso, nada mais esperado que ela fosse aos Estados Unidos visitar Preta durante o tratamento, no último mês de julho.

Aliás, durante todos os momentos mais difíceis de Preta, Regina sempre apareceu ao lado dela, fazendo posts que salientavam a força e resiliência da amiga. Em março, escreveu:

"Ela voltou pro Rio e eu corri para cobrir minha Pretinha de beijos! Beijos não apenas cheios de carinho e amor, mas também de admiração. Impressionante como, mesmo atravessando um momento tão difícil, ela consegue permanecer linda, firme e tão sábia".

Fernanda Paes Leme

As duas se chamavam de Tchuca, tamanho o grau de intimidade e amor que sentiam uma pela outra. No último aniversário de Fernanda, em junho, Preta fez uma superdeclaração à amiga.

"Durante esse longo tempo juntas, a gente vem aprendendo a importância da amizade e do apoio mútuo. Da importância em estar presente de mãos dadas, nos fortalecendo com amor, afeto, carinho e muitas gargalhadas. Você é minha confidente, é um porto seguro e amigo, e tê-la na minha rede de apoio é algo fundamental. Foi a sua alegria que por muitas vezes me abraçou e me acolheu. Então, nada mais a gente que essa música: A Amizade."

