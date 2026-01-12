A- A+

SAMBA DE IVETE Ivete Sangalo celebra o samba no Recife, em abril, na nova temporada do "Ivete Clareou" Novo roteiro do projeto que tem Clara Nunes como homenageada, passará também por outras cidades

Depois de ter passado pelas primeiras cidades em 2025, Ivete Sangalo anunciou nesta segunda (12) os novos roteiros do "Clareou" - projeto em que o samba é celebrado e com Clara Nunes (1942-1983) como inspiração, de quem declaradamente a artista baiana é fã.



As novas datas da turnê incluem Recife. Por aqui o "Ivete Clareou" será apresentado no dia 18 de abril. As vendas dos ingressos iniciam no próximo 27 de janeiro. O local do show na capital pernambucana ainda não foi divulgado.









A turnê

Foi por São Paulo que Ivete deu start à turnê, em outubro de 2025. Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador e Porto Alegre já receberam o show - que nesta nova temporada passa por Recife e por Florianópolis, Fortaleza, Ribeirão Preto e Campinas, em São Paulo.



Salvador, Rio, Belo Horizonte e a capital paulista foram novamente anunciadas para mais uma vez receber o projeto.







O projeto

Anunciado em junho de 2025, o "Ivete Clareou" vai culminar em um projeto audiovisual, com canções das apresentações já lançadas no disco "Ivete Clareou", lançado em outubro com 17 faixas.



Um pout porri com "Juízo Final" e "Canto das Três Raças", esta última composta por Mauro Duarte e Paulo César Pinheiro, e conhecida na voz da mineira Clara Nunes, é um dos destaques do trabalho da artista baiana no samba.





Crédito: Divulgação



Nomes como Arlindinho, Jorge Aragão, Belo e Maria Rita participam do disco, captado em apresentação no Rio de Janeiro.

