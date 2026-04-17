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SAMBA Ivete Sangalo, sobre "Clareou": "Não é só um show, é uma experiência" Cantora baiana comanda roda de samba em turnê neste sábado (18), na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda

Se era chá ou café, faltou perguntar. Por mera curiosidade. Já que qualquer combinação cai bem em uma conversa de fim de tarde com Ivete Sangalo. E assim se deu: lá estava ela, despretensiosa em companhia de uma xícara (de chá ou café?), em uma maratona de entrevistas com a imprensa pernambucana para falar de mais uma empreitada sob sua assinatura, a turnê “Ivete Clareou”.



O show acontece neste sábado (18) na Área Externa do Centro de Convenções de Pernambuco, a partir das 14h. Iniciado em outubro de 2025, em São Paulo, a partir de então passou a correr o Brasil em palcos transformados em rodas de samba e com a artista baiana no centro como a mais nova bamba do gênero que lá atrás, com Hilária Batista de Almeida, a Tia Ciata, saiu de Santo Amaro (BA) para ganhar os ares cariocas e nunca mais sair de um País inteiro.

“Ela, Tia Ciata, vai pro Rio de Janeiro e cria na casa dela ambientes que favorecem a construção de repertórios, ela cantava, ela compunha, junto com outras mulheres e homens também (...) Samba, uma coisa só dos homens, é uma ideia equivocadíssima”, ressalta Ivete, sobre a matriarca do gênero, em conversa com a Folha de Pernambuco.

Para além das referências trazidas para “Clareou”, em se tratando de nomes como Clara Nunes e a sua importância para o samba, inclusive entre as predileções de Ivete que abraça sua obra desde sempre, o projeto envereda também pelo samba contemporâneo e o tanto quanto pelo pagode dos anos de 1990, mencionado em tom de admiração e saudosismo por ela.



Do samba ao pagode

“O projeto é de uma pessoa influenciada pelo samba, que também recorre a uma memória afetiva (dos pais) e quer viver tudo isso. Eu estou cantando mas estou me deliciando com o próprio show. E os pagodes são muito envolventes.



‘Clareou’ contempla muitas ‘eus’ (...) essa coisa gostosa de entrar numa roda de samba e ouvir Menos é Mais, Belo, Jeito Moleque, Dilsinho”, enaltece Ivete, listando alguns dos nomes atuais - do samba e do pagode.

Ainda sobre ficar/estar à vontade em falas, em palcos, fazendo o que gosta inclusive - principalmente, talvez - no trabalho, Ivete não hesita em contar histórias sobre suas delongas musicais quando está em meio a um show - de axé e, nos últimos tempos, especialmente, dando voz a sambas.





Crédito: Divulgação

“É bom, viu mulher? A vontade é de ficar lá atéeeeee amanhecer”, entrega ela, ao se remeter às suas noitadas (ou tardezinhas) dedicadas a interpretações de clássicos como “Juízo Final”, “Canto das Três Raças”, “O Mar Serenou”, “Conto de Areia”, “Loucuras de uma Paixão” e a canção que dá nome ao projeto, “Clareou”, entre outras tantas.

Encontro de musas

No palco do Recife, como tem acontecido em outros Brasil afora, Ivete chega com convidados e por aqui, é quase uma obviedade um encontro de ‘musas’, entrelaçando Pernambuco e Bahia. E, portanto, é a cantora Priscila Senna quem incrementa a tarde de samba logo mais.

“Priscila é uma querida. A conheci em um show de pré-Réveillon, no camarim, ela muito carinhosa e ali acendeu meu interesse sobre ela. A gente tem muitos pontos de interseção como mulheres, na vida da gente como cantora (...) E além dela ser muito querida, trazer uma pessoa do lugar é um bem querer, um tratar bem daquilo ali”, conta Ivete sobre a “A Musa”.

Também sobe ao palco por aqui Felipe Pezzoni (Banda Eva). Já o DJ Nando deixa o público aquecido para o show, que terá os portões abertos às 14h, com Ivete subindo ao palco às 17h.

“ ‘Clareou’ não é só um show, é uma experiência, desde quando começa. E isso é um ponto comum do público, inclusive meu quando estou no palco e sinto isso”, completa Ivete, sobre a turnê, que tem a produção local da Festa Cheia Produções e oferece ao público, ainda, um palco 360º e elementos visuais em reverência a Clara Nunes, Demônios da Garoa e Alcione.



SERVIÇO

“Ivete Clareou”

Quando: neste sábado (18), a partir das 14h

Onde: Área Externa do Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda

Ingressos a partir de R$ 155 no site Ingresse

Informações: @iveteclareou

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