A- A+

CELEBRIDADES Ivete Sangalo, Cláudia Raia, Luciana Gimenez: as 50+ mostraram boa forma em 20 Celebridades com 50 anos estão na ativa, quebrando estereótipos

Por muito tempo acreditou-se que mulheres com mais idade já não poderiam ser associadas à ideia de beleza. Mas isso, vamos combinar, já ficou totalmente para trás. Muito mais do que apenas a aparência, elas provam também que ainda estão super na ativa — seguindo a tendência de uma população que, no Brasil, envelhece cada vez mais devido à melhora da qualidade de vida.

Como reflexo deste novo cenário, entre as celebridades, vemos um grande grupo de mulheres que não tem se limitado a estereótipos ultrapassados. É o caso, por exemplo, de estrelas que mesmo aos 50 anos encararam uma nova gravidez, como Cláudia Raia e Naomi Campbell.

Outras, também aos 50, vem emplacando sucessos nos seus diversos campos de atuação, como Viola Davis, Luciana Gimenez, Adriana Esteves, Jennifer Lopez, Sarah Jessica Parker, Ivete Sangalo, Paola Carosella e Jada Pinkett Smith.

Relembre as 50+ que mostraram boa forma

A Jennifer Lopez, de 54 anos, é uma das que não quer nem ouvir falar de aposentadoria. Ela está, inclusive, prestes a lançar um novo álbum no início do ano que vem, após um período sem anunciar novidades. Nas redes sociais, a regra dela é ousar: em uma sessão de fotos aparece vestida com um conjunto de sutiã e calcinha nude, com detalhes em brilho.

— As pessoas perceberam que as mulheres ficam mais sexy à medida que envelhecem. Elas ficam mais instruídas e mais ricas de caráter. Tudo isso é muito bonito e atraente, e não apenas fisicamente, mas por dentro, a beleza que você ganha à medida que envelhece, a sabedoria que você ganha — disse JLO à revista americana Elle.

Além de Jennifer Lopez, Ivete Sangalo, de 51 anos, parece também não querer saber muito de deixar os palcos. Também apresentadora de programa de TV neste ano, a cantora de axé tem realizado shows para comemorar os 30 anos de carreira — inclusive com uma apresentação no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro, no dia dia 20 de dezembro — e já é um dos nomes confirmados para a edição comemorativa de 40 anos do Rock in Rio 2024.



Junta-se às duas, a sambista Teresa Cristina, de 55 anos, que neste ano completou 25 anos de carreira, conforme destacou O Globo.

Entre uma receita e outra, a chef de cozinha argentina Paola Carosella, de 51 anos, vem publicando fotos nas quais exibe o corpão durante momentos de lazer. Quem não fica para trás é a modelo Luciana Gimenez, de 54, que também tem ousado nas postagens no Instagram. Numa delas, aparece em cima do balcão de um bar usando um vestido curto e todo recortado.

A atriz Cláudia Raia, de 56 anos, e a supermodelo Naomi Campbell, de 53, anunciaram neste ano o nascimento de seus filhos. A britânica, entretanto, é pouco afeita a fotos e sequer compartilhou uma foto com o rosto do bebê.

As atrizes Viola Davis, de 58 anos, e Adriana Esteves, de 53, por sua vez, mostraram todo o seu talento neste ano com o lançamento de sucessos de bilheteria e audiência. A americana atuando no drama "AIR: a história por trás do logo", indicado ao Globo de Ouro de melhor filme, e a brasileira, por estrelar "Os outros", série do Globoplay cuja terceira temporada já foi confirmada.

A atriz Jada Pinkett Smith, de 52 anos, lançou neste ano "Worthy", um livro de memórias com 400 páginas repleto de revelações. Na publicação há detalhes, inclusive, sobre a relação com o marido, o também ator, Will Smith, após o tapa que ele deu em Chris Rock, que fez uma piada sobre o cabelo curto da artista, que sofre de alopecia, em plena cerimônia do Oscar.

O ano também foi de Sarah Jessica Parker, de 58 anos, que teve a sua personagem, a sedutora jornalista Carrie Bradshaw, revisitada em "And Just Like That…", derivada da cultuada série "Sex and the City". Nas redes, a imagem da atriz é muito visto em estáticos e outros memes.

Veja também

entrevista Em entrevista exclusiva, Mônica Salmaso fala sobre o disco ao vivo lançado com Chico Buarque