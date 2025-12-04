Ivete Sangalo comenta publicação do ex-marido uma semana após anúncio de separação

A- A+

Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciaram o fim do casamento há uma semana. Apesar do término recente, o ex-casal parece manter uma boa relação. No Instagram, por exemplo, a artista comemorou mais um feito profissional do nutricionista.



Daniel usou o Instagram nesta quarta-feira, 3, para anunciar que, pelo segundo ano consecutivo, participa da campanha Legal no Mar, da Marinha. "Para lembrar que a diversão só é completa quando a gente cuida um do outro", escreveu ele.

Ivete interagiu na publicação. Nos comentários, a cantora comemorou a novidade do ex-marido com emojis de palmas. Daniel, por sua vez, retribuiu a interação curtindo com um coração.



Término do casamento

O anúncio da separação foi feito por uma nota em conjunto no Instagram, na noite da última quinta-feira, 27.



"Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes", diz o início do comunicado.



O texto também fala que o ex-casal está certo de que esta é a decisão "mais coerente e amorosa" para ambos. "Todo o processo está sendo vivido com diálogo, cuidado e profundo respeito", aponta outro trecho.



Ivete e Cady estavam juntos desde 2008. A união foi oficializada em 2011, em Salvador, onde moram. Eles são pais do músico Marcelo Sangalo, de 15 anos, e das gêmeas Helena e Marina, de sete anos.

