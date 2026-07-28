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Ivete Sangalo confirmou que participará do show que marcará o encerramento da turnê O Último Voo da Nave, de Xuxa Meneghel. A apresentação acontece em 20 de dezembro, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

A cantora revelou a novidade durante entrevista ao repórter Leo Sampaio, do Pida, na Cidade Fortal, em Fortaleza, divulgada na noite de segunda-feira, 27.



Questionada sobre o convite, Ivete respondeu em tom bem-humorado e fez questão de demonstrar o carinho que sente pela apresentadora.

"Ela que não me bote lá pra ela ver eu quebrar aquela nave toda. Eu vou entrar naquela nave na tora. Coisa linda. Maravilhoso! Essa mulher que fez esse mundo de imaginação Memória afetiva linda. Uma figura que só semeou o amor", disse



A turnê de despedida de Xuxa estreou no último sábado, 25, no Nubank Parque, em São Paulo. A cantora ainda fará uma nova apresentação na capital paulista na próxima sexta-feira, 31, antes de seguir para Curitiba, em 26 de setembro, e Belo Horizonte, em 14 de novembro. O encerramento acontece no Maracanã, com a participação de Ivete.



Xuxa rebate críticas ao figurino

Após a estreia da turnê, Xuxa também reagiu aos comentários sobre um dos figurinos usados no espetáculo. Nas redes sociais, a apresentadora ironizou as críticas direcionadas ao body que vestiu durante a apresentação.



"Tô até agora lendo, ouvindo e vendo tanto carinho de vcs pra mim. NADA é melhor ou maior que amor de verdade, e quem não gostou continue divulgando, por favor, com suas 'críticas', pois quem sabe com isso vou viajar pra mais lugares e mostrar o último voo da virilha (ops)... da nave", escreveu.



O espetáculo revisita quatro décadas da carreira musical de Xuxa, iniciada em 1985, e reúne referências marcantes de sua trajetória. Ao longo da apresentação, a artista faz diversas trocas de figurino, incluindo looks inspirados em personagens que marcaram sua carreira e o imaginário de diferentes gerações.

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