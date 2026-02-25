Ivete Sangalo é hospitalizada após desmaiar no banheiro de casa, mas tranquiliza fãs

A- A+

A cantora baiana Ivete Sangalo postou um vídeo em suas redes sociais, nesta quarta-feira (25), aparentemente em um leito de hospital, tranquilizando os fãs sobre uma queda ocorrida nas primeiras horas da manhã, após uma madrugada de idas ao banheiro em decorrência de uma diarreia que ela atribiu a uma virose.

Com o rosto machucado, ela agradeceu pelas mensagens de carinho recebidas e contou como se deu o episódio:

"Essa noite eu tive uma diarreia, provavelmente uma virose que peguei, tive uma diarreia muito intensa, uma dor de cabeça muito forte, passei a noite indo ao bannheiro. E era umas 7h da manhã, acho que nessa minha ida ao banheiro, eu desidratei por conta da diarreia e a minha pressão baixou e eu desmaiei", contou Ivete.









Ela seguiu relatando ter caído no chão "com tudo", mostrando o rosto machucado, com cortes.

"Estou bem assistida por médicos muito competentes", salientou Ivete, complementando que vai "ficar bem e maravilhosa".



Maratona no Carnaval

Como é de praxe em todo Carnaval, Ivete Sangalo enfrentou mais uma maratona de shows em palcos e trios elétricos Brasil afora, especialmente na Bahia, onde comanda o seu "Coruja", que exige dela e dos foliões que a seguem fôlego para enfrentar um circuito de pelo menos seis horas de festa.



Vale ressaltar que a baiana segue em dias intensos de apresentações, desta vez com a turnê "Clareou", com repertório voltado ao samba, inclusive com data marcada para show no Recife no próximo 18 de abril.

