Ivete Sangalo e Alceu Valença confirmados na festa de Réveillon do Recife

Ivete Sangalo e Alceu Valença são as primeiras atrações anunciadas do Réveillon do Recife, que terá três dias de shows. Nesta terça-feira (28), o prefeito João Campos (PSB) usou as redes sociais, para confirmar os nomes dos dois artistas para a virada do ano.

“Essa minha equipe é pau, não sabe guardar um segredo. Ivete e Alceu confirmados para a Virada 2024. E o melhor: movimentando o turismo sem custo de cachê e de estrutura pra cidade”, escreveu o prefeito na rede social X, ao compartilhar uma publicação da drag queen e apresentadora de TV Jurema Fox, que havia divulgado as informações com antecedência.

Na segunda-feira (27), a Prefeitura do Recife já havia anunciado que, pela primeira vez, o Ano Novo na Capital pernambucana será celebrado em três dias. Os shows terão início no dia 29, passando pelo dia 30 e chegando à apoteose em 31 de dezembro.



O palco principal será montado na praia do Pina, com atrações locais e nacionais. Também serão montados três polos descentralizados, na Lagoa do Araçá, Ibura e Morro da Conceição.

