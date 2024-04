A- A+

SÃO JOÃO 2024 Ivete Sangalo é anunciada na grade de atrações dos festejos juninos de Caruaru Artista baiana faz show na "Capital do Forró",\ no dia 15 de junho

A cantora Ivete Sangalo foi anunciada como uma das atrações do São João de Caruaru, com show marcado para o dia 15 de junho na "Capital do Forró".



Através das redes sociais, a baiana foi confirmada na programação e na mesma noite divide o palco do Patio de Eventos com Calango Acesso, Henry Freitas e Iguinho e Lulinha.





Com 72 dias de festa, a cidade do Agreste pernambucano teve sua programação oficial divulgada no último dia 19 de março.

Nomes como Luan Santana, Simone Mendes, Joelma e Cláudia Leitte integram a grade de shows - com Alok e João Gomes como protagonistas da noite de São João no palco principal, em 24 de junho.

Além do polo principal no Palco Luiz Gonzaga, os espaços Polo Alto do Moura, Polo Juarez Santiago e Polo Camarão, entre outros, também recebem atrações diversas, inclusive com nomes de peso do forró, a exemplo de Santanna, O Cantador, Maciel Melo e Amazan.

