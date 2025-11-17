Ivete Sangalo fala de amizade com Shawn Mendes e relação do cantor com Bruna Marquezine; veja vídeo
A cantora comentou encontro com cantor canadense no Domingão com Huck
Shawn Mendes está passando uma temporada de férias no Brasil e contou com a ajuda de Ivete Sangalo para aproveitar os dias em Salvador. O cantor visitou a casa da artista, conheceu sua família e a teve como uma espécie de guia durante a passagem pela Bahia. No Domingão com Huck, a cantora comentou a amizade e explicou que foi procurada pelo canadense quando ele decidiu viajar para o estado.
Ivete elogiou o amigo, que descreveu como uma "grande figura", além de "muito especial e muito querido". Segundo ela, Shawn pediu que ela fosse sua guia durante a estadia no estado - missão que exigiu disposição. "Foi puxado", afirmou.
O menino "sho" ️ passando mal com a @ivetesangalo contando a experiência aleatória com o Shawn Mendes no Brasil— TV Globo (@tvglobo) November 16, 2025
O divo se tornou baiano já, amor #Domingão pic.twitter.com/XpmE19rh7e
Luciano Huck entrou na conversa e disse que Ivete teria "adotado" o canadense. Ela riu da situação e seguiu na brincadeira: "[Ele] lavou prato, cuidou das crianças, varreu a casa… mas ele é sangue bom. É da mesma pegada que eu, dessa coisa da vida. É um rolê muito aleatório."
Ivete também contou que Shawn demonstra grande interesse pela cultura brasileira. E, ao que tudo indica, por Bruna Marquezine também. A aproximação dos dois durante o show de Dua Lipa em São Paulo, no último sábado, 15, movimentou as redes sociais, e a cantora acabou sendo questionada sobre o assunto.
"[Bruna] que é minha filha também! Eu cuido do meu genro", brincou Ivete, reforçando ainda que Shawn, assim como outros artistas internacionais, costuma se encantar com a recepção calorosa do público brasileiro.