Seg, 17 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda17/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
APROXIMAÇÃO

Ivete Sangalo fala de amizade com Shawn Mendes e relação do cantor com Bruna Marquezine; veja vídeo

A cantora comentou encontro com cantor canadense no Domingão com Huck

Reportar Erro
Shawn Mendes passou parte das férias no Brasil ao lado de Ivete SangaloShawn Mendes passou parte das férias no Brasil ao lado de Ivete Sangalo - Foto: Reprodução/Redes sociais

Shawn Mendes está passando uma temporada de férias no Brasil e contou com a ajuda de Ivete Sangalo para aproveitar os dias em Salvador. O cantor visitou a casa da artista, conheceu sua família e a teve como uma espécie de guia durante a passagem pela Bahia. No Domingão com Huck, a cantora comentou a amizade e explicou que foi procurada pelo canadense quando ele decidiu viajar para o estado.

Leia também

• Moreno misterioso que teria feito Ana de Armas esquecer Tom Cruise é baiano e ex de Ivete Sangalo

• De férias na casa de Ivete Sangalo, Shawn Mendes vira figurinha fácil em Salvador

• ''Manchild'': web especula se affair com Shawn Mendes inspirou Sabrina Carpenter; entenda

Ivete elogiou o amigo, que descreveu como uma "grande figura", além de "muito especial e muito querido". Segundo ela, Shawn pediu que ela fosse sua guia durante a estadia no estado - missão que exigiu disposição. "Foi puxado", afirmou.

Luciano Huck entrou na conversa e disse que Ivete teria "adotado" o canadense. Ela riu da situação e seguiu na brincadeira: "[Ele] lavou prato, cuidou das crianças, varreu a casa… mas ele é sangue bom. É da mesma pegada que eu, dessa coisa da vida. É um rolê muito aleatório."

Ivete também contou que Shawn demonstra grande interesse pela cultura brasileira. E, ao que tudo indica, por Bruna Marquezine também. A aproximação dos dois durante o show de Dua Lipa em São Paulo, no último sábado, 15, movimentou as redes sociais, e a cantora acabou sendo questionada sobre o assunto.

"[Bruna] que é minha filha também! Eu cuido do meu genro", brincou Ivete, reforçando ainda que Shawn, assim como outros artistas internacionais, costuma se encantar com a recepção calorosa do público brasileiro.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter