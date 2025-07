A- A+

AMIZADE Ivete Sangalo resgata memória com Preta Gil e diz: 'Te amo infinito'; amigos embarcaram para os EUA Baiana fez um post com registro de dueto das duas cantando samba

Ivete Sangalo resgatou, neste domingo (6), uma memória com Preta Gil. A baiana aproveitou o momento da carreira, em que está focada no samba, para relembrar quando cantou “Deixo” ao lado de Preta.

Na ocasião, as duas emocionaram, e Ivete usou o post para se declarar à amiga: “Te amo infinito”, escreveu a cantora na legenda.

Famosas como Carolina Dieckmmann e Tia Má comentaram no post.

"Amo tanto vocês", escreveu Carolina. "Eu estava lá e estarei em qualquer lugar …sempre com vcs! Amando, orando e agradecendo", disse Tia Má.

Preta está no Estados Unidos, onde embarcou em um tratamento experimental de quimioterapia para enfrentar o câncer. Neste momento, vários amigos dela, como Gominho, estão no país para dar apoio à cantora. Mas diferentemente do Brasil, onde ela pode ficar acompanhada por gente querida dentro do quarto, lá fora os médicos não permitem a presença deles no espaço.

A filha de Gilberto Gil já passou por consultas no Virginia Cancer Institute, em Washington, e por exames com médicos especialistas do Memorial Sloan Kettering Cancer Center, outra instituição que é referência mundial em tratamento e pesquisa de câncer.

Veja também