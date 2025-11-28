A- A+

CELEBRIDADES De proposta 'mal intencionada' à união intimista: a história de amor de Ivete Sangalo e Daniel Cady Romance entre cantora e nutricionista, que chegou ao fim após quase duas décadas, surgiu a partir de relação profissional

O encontro entre Ivete Sangalo e Daniel Cady aconteceu por acaso em 2008, na Baía de Todos os Santos, em Salvador (BA). Enquanto o então recém-formado nutricionista descansava num píer, após nadar, a cantora o abordou — e dali nasceu uma história que atravessou 17 anos. Na última quinta-feira (27), os dois pegaram o público de surpresa ao anunciar que a relação chegou ao fim.



À época, Ivete morava no famoso edifício Morada dos Cardeais, no Corredor da Vitória, e convidou Daniel para cuidar dos cardápios servidos em casa. O interesse profissional, porém, logo revelou uma intenção a mais. Em 2021, em participação do " Domingão do Faustão", na TV Globo, a cantora relembrou com humor o dia em que se encantou pelo baiano.



"Eu fiquei olhando assim todo organizado, de sunguinha. Aí eu convidei ele pra fazer um trabalho comigo, mas já mal intencionada, eu estava mesmo querendo saber o que tinha na despensa? Eu queria ir pra despensa", contou, arrancando risos da plateia no programa de auditório.



Segundo ela, o interesse só aumentou conforme passaram a conviver. Nesse período, Daniel aceitou a proposta profissional feita pela cantora: era ele quem fazia as compras no mercado para Ivete, treinava sua cozinheira e cuidava de todos os detalhes da alimentação dela. "Ele começou a fazer esse trabalho comigo e comecei a ficar apaixonada por ele, muito apaixonada, aí a gente começou a nadar."



Ivete admitiu ainda que chegava a fingir cansaço e até desmaios para atrair a atenção do nutricionista, que se mantinha firme por respeito ao trabalho: "Daniel é um cara muito sério, muito íntegro e dono de muitas virtudes e uma delas foi isso". A artista, então, decidiu deixar o jogo mais claro: "Eu botei umas velas no chão, botei um shortinho e falei: 'Meu irmão, chega, ou lhe demito e a gente se deita ou você vai infringir as leis do seu trabalho'".



A primeira noite, segundo ele

Discreto, Daniel quase nunca falava sobre o relacionamento. Mas abriu uma exceção ao participar do podcast "Bahiacast", no qual detalhou a primeira noite do casal — uma lembrança que viralizou.

"Ivete me ligou e perguntou: 'Vai fazer o que hoje? Vamos assistir a um filme, não sei o quê...' Quando ela abriu a porta, eu olhei para ela, e ela olhou para mim... Aí eu falei: 'Não é possível... Dane-se trabalho, dane-se qualquer coisa'. Aí, abracei ela e foi aquele rala e rola, se beijando, já caindo por cima do sofá. Rolou um vinho depois e ficamos abraçados. Nunca tinha rolado isso comigo, nunca tinha rolado com nenhuma mulher esse nível de ligação. Eu ficava olhando para a cara dela e pensando: 'Que doideira, né?'. E ela dando risada. Eu nem acreditei", relatou o nutricionista.

Casamento intimista e família

A união foi oficializada em uma cerimônia íntima, realizada na residência do casal, no Centro de Salvador. Ao longo dos anos, Ivete e Daniel mantiveram a relação longe de grandes polêmicas públicas, apesar das críticas sobre a diferença de idade e da exposição da vida pessoal da cantora, vista por alguns como um "vetor negativo".

Ainda assim, o casal se permitia brincar em público. No carnaval de Salvador de 2025, Ivete não perdeu o costume de fazer piadas de duplo sentido ao avistar o marido no meio da multidão: "Diga aí, papi, se não está bom para você? (risos). Ele chega a revirar os olhinhos. Isso é um gostoso da porra! É mesmo, né? Eu estou casada com ele há 17 anos, e tem 17 anos que a madeira deita. E tome de menino, e tome de carnaval e tome de madeira. Te amo, daddy!".

Não foi a única vez que ela expôs as intimidades do casal no palco. Em 2022, durante um show, a cantora usou uma metáfora sugestiva de leite condensado ao citar as relações com o marido. O detalhe é que Marcelo, seu primogênito, então com 12 anos, estava no palco. "É o quê? Tem guri no palco? Meu filho", reagiu, antes de completar: "Ô, meu filho, você acha que fiz você como? Muito leite condensado, meu pai".

Além de Marcelo, hoje com 16 anos, Ivete e Daniel são pais das gêmeas Marina e Helena, de 7 anos. Em 2019, ela contou no programa "Tamanho família", da TV Globo, sobre a decisão de recorrer à fertilização in vitro após dificuldades para engravidar.

"Queria ter certeza que a minha gravidez ia para frente aos 45 anos. Não queria criar expectativa de uma coisa que não ia vingar. Fui para a inseminação, e deu certo. Descobrimos que eram gêmeos", disse a artista.

O fim de uma história de 17 anos

Na última quinta-feira (27), Ivete e Daniel divulgaram um comunicado conjunto anunciando que seguiriam caminhos diferentes — eles não usaram, no entanto, palavras como "divórcio" ou "separação", o que gerou dúvidas entre alguns fãs. O texto, divulgado no Instagram, diz:

"Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes. Estamos certos de que esta é a decisão mais coerente e amorosa para nós. Todo o processo está sendo vivido com diálogo, cuidado e profundo respeito. Temos uma trajetória que nos orgulha, de muito amor, seguiremos sempre sendo uma família. Precisamos de respeito com esse momento. Pedimos privacidade para atravessar essa transição da maneira mais serena possível. Seguimos unidos no que realmente importa: preservar nosso afeto e o bem-estar dos nossos filhos."

O anúncio, compartilhado também por Daniel, foi curtido pelo filho mais velho, Marcelo, gesto que chamou atenção nas redes. Mesmo com o fim da relação, o ex-casal reforçou o compromisso com a família e com a preservação da convivência harmoniosa.

