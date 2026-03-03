A- A+

Famosos Famosos apoiam Ivete Sangalo após cantora detalhar 'lesão grave' com ossos quebrados na face Artista é submetida a cirurgia em estrutura na maçã do rosto devido a problemas de saúde provocados por desmaio em banheiro de casa

A cantora Ivete Sangalo vem recebendo o apoio de colegas famosos desde que revelou que passou por um acidente, em casa, ao desmaiar sozinha no banheiro. Na noite da última segunda-feira (2), a artista baiana, de 53 anos, usou as redes sociais para atualizar seu estado de saúde e mostrar como está o seu semblante.

Devido à quebra de dois ossos na face, ela está com o rosto inchado.

"Vai ficar 100% já, já, minha gatona", solidarizou-se Pabllo Vittar. "Agora é recuperar, minha amiga querida. Tanto amor que você recebe é só a reciprocidade de tanta alegria e amor que você transmite", desejou o apresentador Serginho Groisman.

Mas, afinal, o que aconteceu com Ivete Sangalo?

Na última quarta-feira (25), Ivete Sangalo enfrentou uma "infecção intestinal bem violenta", nas palavras da artista. Durante a madrugada, em casa, ela levantou da cama diversas vezes para ir ao banheiro enquanto sentia uma dor de cabeça muito forte.

Numa das ocasiões, devido à perda de hidratação corporal, sofreu um desmaio. Durante a queda, feriu o rosto. Ela estava sozinha.

Além de um pequeno corte no supercílio, a cantora quebrou o osso zigomático, também chamado de zigoma. A estrutura par e simétrica do crânio forma a proeminência da maçã do rosto.

No último domingo (1º), após receber os primeiros cuidados e tratamentos no Hospital Aliança, em Salvador, ela foi submetida a uma cirurgia na região óssea no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

No dia anterior, ela cumpriu a agenda profissional e fez uma participação na apresentação do Coro do Tabernáculo, na capital paulista.

"Foi uma experiência linda. Foi tanto amor que recebi nesse show... E aí fiz a cirurgia no domingo e passei o domingo todo repousando, o que foi uma recomendação médica", detalhou.

Na análise dos médicos responsáveis pelo tratamento da artista, Ivete Sangalo possui uma pré-disposição ao "desmaio vasovagal", também chamado de síncope neurocardiogênica.

A condição é caracterizada por uma perda temporária de consciência causada por uma queda súbita na frequência cardíaca e pressão arterial.

No caso de Ivete Sangalo, o problema foi desencadeado pela desidratação, que provocou, então, a queda na pressão arterial.

Amigos e fãs vêm manifestando, nos últimos dias, apoio para Ivete Sangalo.

"Você é amor puro. Logo mais já está 100%. Porque você vê o lado bom da vida, é otimista, é maravilhosa demais. É uma pessoa tão boa, tão boa, que tudo dá certo rápido", escreveu Sabrina Sato, por meio do Instagram.

"Melhoras, Veveta! Tudo de bom! Muitos beijinhos e carinhos", solidarizou-se a atriz Debora Bloch. "Amo você e quero tudo de melhor pro teu destino!", disse Milton Cunha. "Ótima recuperação, Vetinha!", desejou a cantora Sandy. "Descansa bastante", aconselhou Alessandra Negrini.

