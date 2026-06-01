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SNGLE Ivyson lança "Azul Piscina", mais um single que anuncia EP inédito Cantor pernambucano apresenta faixa marcada por influências de R&B, hip hop e drum and bass, reforçando a proposta sonora de seu próximo trabalho

O cantor e compositor pernambucano Ivyson amplia a apresentação de seu novo EP com a chegada de “Azul Piscina” às plataformas digitais, na última sexta (29).

A música integra o conjunto de lançamentos que vêm desenhando os rumos da atual etapa de sua carreira e aborda a entrega afetiva sem reservas, guiada pela intensidade dos sentimentos e pela urgência de viver plenamente as experiências amorosas.

A canção nasceu de uma parceria entre Ivyson e o músico Akzinho. Segundo o artista, a composição surgiu de forma espontânea durante um encontro entre os dois, inspirado por referências do universo indie.

“'Azul Piscina’' foi criada em 2022, numa conversa tranquila com meu amigo Akzinho. Ela veio de forma leve, através de um Type Beat de música indie que estávamos ouvindo. Foi simples e rápido, mas tudo muito genuíno”, relembra.

Com produção assinada por Duda Raupp, a faixa destaca a interpretação emocional de Ivyson e investe em uma atmosfera construída por versos que transitam entre a contemplação e o desejo. “Só se vive uma vez, então que vivamos amando”, resume o cantor ao comentar a mensagem central da obra.

Mistura de referências contemporâneas

A sonoridade de “Azul Piscina” reúne elementos que vêm ganhando espaço na trajetória do artista. Influências de R&B, hip hop e drum and bass aparecem de maneira mais evidente, ampliando o repertório musical explorado em seus trabalhos mais recentes.

“Na produção da música pude experimentar muita coisa do que tenho ouvido nos últimos tempos. Um pouco de R&B, DnB (Drum and Bass) e Hip Hop que já estão presentes nos meus últimos trabalhos, mas de forma mais contida”, explica Ivyson.

O arranjo foi construído a partir da participação de diferentes músicos. Além dos violões executados pelo próprio cantor, a gravação conta com guitarras de Ivyson e Hedinho, baixo de Hygor Miranda e sintetizadores programados por Duda Raupp.

Caminho para novos lançamentos

“Azul Piscina” chega após o lançamento de “Fugaz” e integra uma sequência de faixas previstas para os próximos meses.

O material servirá como introdução ao novo EP e simboliza uma etapa de renovação estética e criativa na trajetória do artista pernambucano, que aposta em novas influências musicais sem abrir mão da carga emocional característica de suas composições.



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