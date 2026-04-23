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SINGLE Ivyson lança "Fugaz" e inaugura fase mais introspectiva na carreira Novo single do cantor pernambucano traduz, em tom sensível, reflexões sobre perda, saudade e amadurecimento artístico

O cantor e compositor pernambucano Ivyson disponibilizou, na última semana, o single “Fugaz”, canção inédita que abre um novo momento em sua trajetória musical.

Produzida por Duda Raupp, a canção apresenta uma faceta mais contemplativa do artista, explorando sentimentos ligados à passagem do tempo e à ausência.

Com uma identidade marcada pelo lirismo pop e pela carga emocional das composições, Ivyson vem galgando espaço no cenário musical com interpretações e letras de forte apelo afetivo.

A nova música nasceu a partir de uma experiência pessoal de luto e carrega um tom confessional que, segundo o artista, busca criar identificação com o público.

“Escrevi essa canção depois de uma grande perda na minha vida, eu me fiz vulnerável e acho que isso vai gerar uma conexão com meus fãs. Todos nós perdemos algo ou alguém”, diz o cantor.

Yvson peracumula mais de 1,4 milhão de ouvintes mensais no Spotify e soma milhões de reproduções nas plataformas digitais, consolidando uma base de fãs conectada à sensibilidade de suas narrativas.

Embora tenha iniciado sua relação com a música ainda na infância, foi a partir de 2018 que Ivyson passou a divulgar suas composições autorais. O primeiro destaque veio com a mixtape “Poemas Para Quem Chora”, lançada em 2019, que apresentou ao público a canção “Girassol”.

No ano seguinte, lançou o EP “Retalhos”, seguido pelo álbum “O Outro Lado do Rio”, de 2022, produzido por Viktor Judah, no qual transitou entre estilos como trap e rock.

Em 2024, o artista lançou “Afinco”, trabalho produzido por Janluska que aprofundou temas ligados ao amor e às suas múltiplas dimensões. Paralelamente, ampliou colaborações com nomes como Rashid, Joyce Alane, Mariana Nolasco e Baco Exu do Blues, transitando por diferentes vertentes da música brasileira contemporânea.

*Com informações da assessoria



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