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MÚSICA Cantor e compositor pernambucano IVYSON lança o EP "ContraTempo"; confira O álbum reflete sobre a passagem do tempo e sobre a relação nem sempre amigável com ele

Rodeado por familiares apaixonados pelo canto e pelos instrumentos, Gabriel cresceu cercado por aquilo que, anos mais tarde, se tornaria seu: sua carreira, agora chamando-se IVYSON.

Na quinta-feira (20), o cantor e compositor pernambucano lançou, nas plataformas de streaming, pelo selo Babel, “ContraTempo”, trabalho que reflete sobre a passagem do tempo - e sobre a relação nem sempre amigável com ele.

O lançamento marca uma nova fase na carreira do artista. Diferentemente de composições anteriores, IVYSON agora protesta contra o tempo e contra a ideia de que é preciso esperar por ele para que as coisas aconteçam.

“Como eu falo lá em ‘Girassol’, [música do seu primeiro álbum], o tempo cura, mas também você tem que esperar o tempo passar. E eu sou contra esse tempo que eu tenho que esperar para me curar. Daí nasceu esse EP”, explica.

Costuradas entre arranjos delicados e músicas dançantes, as quatro faixas de “ContraTempo” transitam por temas como vida, saudade, amor e finitude, em uma sonoridade pop contemporânea.



O trabalho tem produção musical de Duda Raupp e conta com participações especiais do grupo curitibano Tuyo e do rapper amazonense Victor Xamã.

Para o público

O show do álbum já passou por Recife e João pessoa e segue em turnê até o dia 29 de setembro nas cidades de São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Aracajú e Feira de Santana.

A estreia aconteceu na capital pernambucana, entregando em primeira mão aos recifenses o que ainda estava para ser lançado. “As primeiras músicas já foram bem aceitas pela galera e isso me deixa muito contente”, relata.

Composições

O primeiro single do projeto, “Fugaz”, lançado em abril, abriu os trabalhos do EP ao falar sobre perda, ausência e a importância de valorizar o presente.



A faixa introduz uma das principais questões que atravessam o disco: a percepção de que o tempo passa rápido demais e, muitas vezes, só percebemos o valor de algo quando já não podemos recuperá-lo.

Em seguida, no mês de maio, veio o lançamento de “Azul Piscina” que nasceu de uma conversa com o amigo e produtor olindense Akzinho, há quatro anos. A música ficou guardada durante esse período, enquanto IVYSON procurava um projeto em que ela pudesse se encaixar.

“Essa música já estava pronta há muito tempo e eu sempre tentava encaixar em um projeto que eu não conseguia. E eu falei: ‘Não, eu preciso criar um projeto para lançar ela’”, conta.

Mais dançante e romântica entre as faixas, segundo o artista, a música foi composta em parceria com Akzinho, que permaneceu ligado ao processo mesmo depois de tanto tempo.

Aparecendo pela primeira vez no streamming na quinta (20), “Antigo Eu”, parceria com Victor Xamã, IVYSON volta o olhar para a correria da vida, o ritmo acelerado das coisas e a construção dos sonhos em meio a esse movimento.



A faixa questiona o quanto daquilo que se deseja é, de fato, vivido quando a pressa se torna parte da rotina.

“Sinto” fecha o EP ao lado da Tuyo e também já pode ser acessado nas plataformas de áudio. Suave e delicada, a canção mergulha em questões mais existenciais, abordando as dores da vida e a consciência de sua finitude.



Para IVYSON, dividir a faixa com o trio foi também a realização de um desejo pessoal. “Unir forças com a Tuyo nessa música foi uma realização pessoal. Sou muito fã, acompanho tudo”, conta.

A gravação de “ContraTempo” contou ainda com Pé Beat (bateria), Hygor Miranda (baixo), Hedinho (guitarra), Tuti Rodrigues (percussão), Jean Costa (violões e voz), Duda Raupp (violões, guitarra, baixo, synths e piano) e IVYSON (voz, violões e guitarra).

Ode ou ódio ao tempo?

Apesar de atravessar as faixas com uma espécie de revolta contra o tempo, IVYSON também reconhece, a parte do lançamento, que é justamente ele quem permite que as coisas aconteçam. A raiva, nesse caso, parece estar menos na passagem dos anos e mais na espera que vem com ela.

“Eu tenho raiva desse tempo que eu podia ter feito antes e não fiz, não consegui. Mas foi no tempo certo também. Então, o que eu tive que esperar foi aprendizado”, reflete.

No fim, “ContraTempo” não é exatamente uma declaração de guerra ao tempo. É uma tentativa de entendê-lo. Afinal, sem tempo, não se aprende a tocar violão, não se constroem parcerias, não se amadurecem sonhos e nem se aprende a escutar uma música com outros ouvidos.



Sobre IVYSON

IVYSON estreou no mundo da música com a mixtape “Poemas Para Quem Chora” (2019), onde apresentou “Girassol”, considerado seu grande hit, posteriormente, lançou o primeiro EP, “Retalhos” (2020). O álbum de estreia, “O Outro Lado do Rio” (2022), veio com 10 faixas autorais que vão desde o Trap ao Rock.



Em seu segundo álbum, “AFINCO” (2024), IVYSON expandiu seu discurso amoroso, pós-amoroso e além-amoroso com lirismo e sensibilidade raros no panorama nacional, mas sem perder um milímetro do sotaque que cativa fãs Brasil afora.

O artista conquistou um público que se reconhece em suas narrativas e vem gerando uma base fiel de fãs, com mais de 1,4 milhões de ouvintes no Spotify e já fez parcerias com os Rappers Baco Exu do Blues e Rashid e as cantoras Joyce Alane e Mariana Nolasco.

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