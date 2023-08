A- A+

Música Ivyson se apresenta no Recife com a turnê "Girassol", neste sábado (19), no Teatro do Parque Após os shows de lançamento do seu primeiro álbum, "O Outro Lado do Rio", o artista segue com sua nova turnê nas principais capitais do Brasil

O cantor e compositor pernambucano Ivyson chega com a turnê “Girassol” no Recife, neste sábado (19), no Teatro do Parque. Após os shows de lançamento do seu primeiro álbum, “O Outro Lado do Rio”, o artista segue com sua nova turnê nas principais capitais do Brasil. Os próximos shows serão em João Pessoa, Salvador e Feira de Santana.

O espetáculo reúne todas as mais pedidas canções do artista. Nos shows, Ivyson é acompanhado de Hedinho (guitarra).



Acumulando mais de 50 milhões de streams nas plataformas de música, com diversos singles, dois EP’s e um álbum, lançados ao longo dos seus quatro anos de carreira, o cantor vem conquistando cada vez mais seu espaço na cena musical atual.

O artista passeia por toda sua obra na intenção de apresentar suas primeiras composições e seus lançamentos mais recentes. A turnê vem como um respiro e preparação para seu novo álbum previsto para 2024. O concerto contará com seus maiores sucessos tais como “Sina”, “Esquina”, “Moldura” e seu maior hit, “Girassol”, canção que dá nome a nova turnê.

O álbum de estreia, “O Outro Lado do Rio” (selo Babel), lançado em junho de 2022, reúne 10 faixas autorais, a maioria composições de IVYSON, com a produção de Viktor Judah. O trabalho mistura raízes e apresenta o romantismo do artista que abre seu coração em cada faixa. Além do disco, o cantor também disponibilizou nas plataformas os clipes dos singles: “Esquina”, inspirada nas ruas do Recife, que retrata a boemia a uma sonoridade ímpar (https://youtu.be/xwAlDYzqvyc), e “Quando não havia mais ninguém / Me chama pra dançar”, que conta uma história de amor e desencontro (https://youtu.be/CNn3OEaBET8). Para ouvir o álbum, ouça ou baixe aqui: (https://bfan.link/o-outro-lado-do-rio) .

Sobre o artista

Ivyson ficou conhecido ainda criança no bairro onde morava, em Recife, por estar sempre tocando e cantando suas composições. Em 2018, deu início a um canal no YouTube para poder compartilhar suas canções gravadas no celular.



A mistura de gêneros musicais, o sotaque forte e as letras contundentes tornaram-se seu grande diferencial. O artista em pouco tempo foi ganhando público. Com “Girassol”, uma de suas primeiras composições, começou a ganhar bastante visibilidade, mais seguidores e ouvintes.



No final de 2019, lançou sua mixtape chamada “Poemas Para Quem Chora”, totalmente digital. Após vários singles e colaborações em outros projetos, deu mais um passo na carreira com o EP “Retalhos”, produzido em casa durante o período de isolamento social. Em 2022, lançou o álbum de estreia, “O Outro Lado do Rio”.



Atualmente, o artista reúne mais de 500 mil ouvintes mensais só no Spotify e vem conquistando ainda mais fãs e ganhando espaço na cena musical. Com muita personalidade e sensibilidade, sua música apresenta uma sonoridade essencialmente brasileira com ecos de produção da música pop atual.

Serviço:

Ivyson, com a turnê "Girassol", no Recife

Sábado (19/08/2023)

Local: Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81, Boa Vista – Recife)

Mais informações e vendas pelo Sympla

