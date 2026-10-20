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LANÇAMENTO Ivyson e Dept aproximam Brasil e Coreia do Sul em parceria musical inédita Com lançamento de "Lembra", cantor pernambucano estreia em colaboração internacional; faixa ganha videoclipe gravado durante passagem do artista sul-coreano pelo Brasil

O cantor pernambucano Ivyson dá um novo passo na carreira com o lançamento de “Lembra”, música desenvolvida em parceria com o sul-coreano Dept.

Disponível a partir desta quinta-feira (22), o trabalho é a primeira colaboração internacional do brasileiro e integra uma iniciativa do músico asiático voltada a encontros com artistas de diferentes nacionalidades.

A estreia chega acompanhada de um videoclipe oficial, que ficará disponível no YouTube.

A faixa nasceu de uma nova interpretação de “We Talk”, composição de Dept divulgada em 14 de outubro com a participação de Ivyson.

Na adaptação brasileira, o pernambucano imprime suas características à canção, enquanto o parceiro sul-coreano mantém sua contribuição vocal em inglês.

A narrativa musical aborda as dificuldades de comunicação em um relacionamento amoroso, explorando a distância emocional, as dúvidas e as tentativas de aproximação entre duas pessoas.

Para Ivyson, o convite representou uma oportunidade de unir referências culturais e contribuir criativamente para o projeto.

“O convite surgiu como uma grande surpresa. Sou admirador da cultura Coreana e dividir uma música com um cantor sul-coreano foi uma realização. Pude por um pouco da minha identidade em ‘Lembra’, uma releitura da música ‘We Talk’ do Dept, e também dei alguns pitacos na produção da faixa. Na gravação do videoclipe não foi diferente, trocamos algumas figurinhas durante o processo e foi muito intrigante superar a barreira linguística e também apresentar algumas coisas da cultura do Brasil. ”, afirma o artista.

A aproximação entre os músicos também se estendeu às câmeras. Durante uma passagem pelo Brasil, Dept se encontrou com Ivyson para a gravação do clipe, filmado em cenários nacionais.

A agenda brasileira do sul-coreano incluiu ainda um encontro com admiradores em São Paulo, ampliando o contato com o público local.

A trajetória de Dept já reúne parcerias com nomes de diferentes mercados musicais, entre eles a norte-americana Ashley Alisha, o tailandês Nont Tanont e o vietnamita Hoàng Dũng.

A participação de Ivyson amplia essa rede de colaborações e promove o diálogo entre sonoridades do R&B e do indie pop, tendo a música e o audiovisual como pontos de conexão entre os dois países.

“Lembra” e “We Talk” chegam ao público por meio de uma parceria entre o selo Babel e a Unikorn Union Inc. As duas versões serão disponibilizadas nos principais serviços de streaming, cada uma acompanhada de seu respectivo videoclipe oficial.

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