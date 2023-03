IX Prêmio Hermilo Borba Filho de Literatura tem prazo de inscrições prorrogado

A- A+

As inscrições para a nona edição do Prêmio Hermilo Borba Filho de Literatura foram prorrogadas. Inicialmente marcadas para se encerrarem na próxima sexta-feira (17), agora vão até o dia 31 de março, realizadas através do Mapa Cultural de Pernambuco.

A premiação, que tem como objetivo incentivar, reconhecer, valorizar e difundir a literatura em Pernambuco, contemplará obras nos gêneros de poesia, contos ou romance das quatro macrorregiões do Estado.

As quatro obras vencedoras receberão um prêmio de R$ 18 mil e a publicação do título pela Companhia Editora de Pernambuco (Cepe), com uma tiragem de 800 exemplares, além da destinação de 100 exemplares para o autor, a título de direitos autorais.

Já a obra vencedora do chamado Grande Prêmio, escolhida como a melhor das quatro macrorregiões, receberá o mesmo valor e a publicação com uma tiragem de mil exemplares.

Serão aceitos apenas livros inéditos de, no mínimo, 52 páginas, respeitando as condições de anonimato estipuladas pelo edital, que pode ser conferido aqui. Apenas pernambucanos ou cidadãos que comprovem a residência de pelo menos um ano no estado podem participar, todos maiores de 18 anos.

As obras serão avaliadas por duas comissões julgadoras, uma primeira formada por três membros, sendo eles nomeados pela Secult-PE/Fundarpe, Cepe e Conselho Estadual de Política Cultural, e outra final, composta por quatro membros do Conselho Editorial da Cepe e o representante da Secult-PE/Fundarpe da comissão anterior. Serão avaliados critérios como originalidade/singularidade, qualidade técnica e domínio da linguagem.

