Iyadirê Zidanes estreia o espetáculo musical "Repeteco" no Teatro Hermilo Borba Filho
Apresentação, que ocorre nesta quarta-feira (29), mistura diferentes linguagens artísticas
O Teatro Hermilo Borba Filho recebe, nesta quarta-feira (29), às 19h, o espetáculo musical “Repeteco”. Comandada pela artista pernambucana Iyadirê Zidanes, a apresentação mistura canções autorais, poesia e teatro.
Iyadirê Zidanes é poeta, atriz, dramaturga, cineasta, performer e arte-educadora. Ela leva essa multiplicidade para o palco em uma narrativa atravessada por memórias, versando sobre amor, pertencimento e a potência da palavra.
Referências do samba, do forró e do repente compõem a sonoridade do espetáculo, que alterna entre momentos de humor e emoção. Ao lado da artista, estão os músicos Arthur Rocha (violão) e Cadu Lira (percussão).
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A dramaturgia de “Repeteco” incorpora textos inéditos da artista, como o poema “Palavra Inventada”. O espetáculo integra a pesquisa que vem sendo desenvolvida por Iyadirê sobre o silenciamento do corpo negro em cena.
Serviço
Espetáculo musical “Repeteco”, de Iyadirê Zidanes
Quando: nesta quarta-feira (29), às 19h
Onde: Teatro Hermilo Borba Filho - Cais do Apolo, 142, bairro do Recife
Ingressos a partir de R$ 15, via Sympla