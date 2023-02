A- A+

Famosos Iza assume namoro com Yuri Lima, jogador do Mirassol A cantora e o atleta fizeram publicações no Instagram no Valentine's Day

A cantora Iza e o jogador de futebol Yuri Lima aproveitaram o Valentine's Day - Dia dos Namorados nos Estados Unidos - para assumir publicamente o namoro. Na noite desta terça-feira (14), ambos fizeram publicações em suas redes sociais com declarações.

O atleta do Mirassol compartilhou uma série de fotos ao lado da artista. Na legenda, ele escreveu “Dona de mim!”, fazendo referência a uma das músicas de sucesso da amada. Iza respondeu nos comentários com “Meu” e um emoji de coração.





Em seu perfil no Instagram, a cantora publicou nos stories um vídeo que mostra o jogador usando o celular. A imagem foi acompanhada do texto "Saudade do #valentine".



Iza se separou do produtor musical Sérgio Dantas em outubro do ano passado. Em janeiro, começaram os rumores sobre o envolvimento da cantora com o jogador. Neste mês, ela foi vista em um jogo do Mirassol contra o Palmeira, quando o time do namorado perdeu de 2x0.

