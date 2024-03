A- A+

BBB 24 Iza cancela show no BBB 24 por problema de saúde; confira quem se apresenta nesta sexta (15) A ausência da cantora surpreendeu a produção do "Big brother Brasil", que já anunciou duas cantoras para o show desta noite

Anunciada entre as atrações da festa do BBB 24, nesta sexta-feira (15), a cantora Iza precisou cancelar sua participação no programa por questões de saúde. A cantora terá que ficar sete dias de repouso absoluto "por recomendações médicas", segundo a assessoria de imprensa da artista.



A ausência da cantora surpreendeu a produção do "Big brother Brasil", que já anunciou as cantoras Lexa e Duda Beat como atrações. A festa será patrocinada pela Pantene, empresa que tem Iza como embaixadora.



Lexa e Duda foram as atrações anunciadas pelo programa | Foto: Reprodução/Instagram Lexa e Duda foram as atrações anunciadas pelo programa | Foto: Reprodução/Instagram

Lexa e Duda retornam à casa mais vigiada do Brasil e levam seus shows repletos de sucessos para os brothers e sisters da temporada. Cada uma delas terá seu próprio show, em momentos diferentes da festa.



Enquanto a carioca deve colocar os moradores da casa para quebrar tudo ao som de "Sapequinha", "Chama Ela" e "Combatchy", Duda deve levar para os brothers hits como "Bixinho", "Nem um Pouquinho" e "Chega".

As duas artistas já se apresentaram no BBB em edições anteriores. Lexa cantou na casa em 2022, enquanto Duda Beat se apresentou ao lado de Pitty e Negra Li, em 2023.

