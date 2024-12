Iza conhece Beyoncé na festa de estreia de ''Mufasa: O Rei Leão'' nos EUA

A- A+

A cantora Iza teve um encontro para lá de emocionante na noite da última segunda-feira (9), em Los Angeles, nos Estados Unidos, na festa de estreia do filme ''Mufasa: O Rei Leão'', a artista brasileira conheceu Beyoncé.

Um vídeo flagrou o momento do encontro no tapete vermelho. A cantora norte-americana aparece indo em direção à brasileira. As duas se abraçam e trocam algumas palavras e Beyoncé continua seu caminho.

A FELICIDADE DA BEYONCÉ EM CONHECER A IZA pic.twitter.com/70C0Suyyu0 — IZA Gallery (@izagallery) December 10, 2024

Após a breve conversa, Iza olha para a câmera de um fã que estava filmando a ação e se mostra desconcertada e tímida com o encontro. A artista já declarou em inúmeras oportunidades que a norte-americana é sua grande inspiração no meio artístico.

Em seu perfil no X, o antigo Twitter, Iza comentou sobre a interação: "Não tô dando conta disso". A cantora também enviou um áudio para uma página de fãs brasileiros da Beyoncé após o encontro. "Gente, pelo amor de Deus. Eu tô morrendo, eu não tô dando conta disso", ressaltou.

No novo filme da franquia Rei Leão, Beyoncé e Iza retornam ao papel de Nala - personagem que dublaram no longa de 2019 em suas respectivas línguas. O novo capítulo da saga conta a história de origem dos irmãos Mufasa e Scar. O elenco conta com o retorno de Donald Glover, Seth Rogen e Billy Eichner, além de adicionar nomes como Aaron Pierre, Mads Mikkelsen e Blue Ivy - a filha de Beyoncé e Jay-Z.

O rapper, inclusive, fez sua primeira aparição pública após ser acusado de estuprar uma garota de 13 em 2000. O músico, que nega envolvimento no caso, se disse revoltado com a acusação e afirmou que provará a sua inocência.

