A- A+

ARTES VISUAIS Iza do Amparo abre a exposição "Geratriz_Iza", no Mercado Eufrásio Barbosa, neste sábado (18) Abertura da mostra também marca o lançamento de coleção de ladrilhos hidráulicos da artista com design de Moa Campelo, além de apresentar obras originais

A artista plástica Iza do Amparo e o designer Moa Campelo apresentam a exposição “Geratriz_Iza”, que propõe um diálogo entre pintura e design de superfície. A mostra será aberta neste sábado (18), das 15h às 17h, na Galeria 1 do Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda, com entrada gratuita.

A exposição apresenta oito padronagens de ladrilhos hidráulicos, as obras originais de Iza do Amparo que inspiraram a coleção, além de moldes e mockups das criações. O espaço é acessível a pessoas com mobilidade reduzida e deficiência visual, com recursos de audiodescrição e experiência tátil assistida por monitores.

Com mais de cinco décadas de trajetória artística, Iza do Amparo é conhecida pela criação artesanal de estampas modulares, baseadas em uma célula geratriz que se repete para formar padronagens.

A coleção de ladrilhos foi desenvolvida por Moa Campelo, que há anos pesquisa novos padrões para o uso arquitetônico do material.

Composta por doze cores, a coleção Geratriz_Iza valoriza a organicidade, a assimetria e a conexão visual entre as peças. As composições permitem variações de montagem, com ladrilhos que podem ser rotacionados e combinados a modelos lisos.

Ao término da mostra, os catálogos digitais estarão disponíveis nos perfis de Instagram do Ateliê Iza do Amparo (@atelie_izadoamparo) e da LadrilhOlinda (@ladrilholinda), responsável pela produção da coleção.

A iniciativa também reforça a preservação do ladrilho hidráulico, elemento característico da arquitetura olindense. Além de valorizar o ofício artesanal, o projeto busca estimular a economia criativa local, em parceria com a LadrilhOlinda, que mantém a técnica tradicional de fabricação do material.

O projeto tem incentivo do Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco.

SERVIÇO

Exposição "Geratriz_Iza"

Abertura: Sábado (18), às 15h

Onde: Galeria 1 do Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa - Largo do Varadouro, s/n,Varadouro - Olinda-PE

Informações: @atelie_izadoamparo

* Com informações da assessoria

Veja também