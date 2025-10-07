A- A+

SEPARAÇÃO Iza e Yuri Lima terminam relacionamento novamente; assessoria da cantora confirma separação do casal O polêmico relacionamento vem entre altos e baixos desde julho do ano passado, quando a cantora expôs publicamente traição do ex-jogador do Mirasol

A cantora Iza e o ex-jogador de futebol Yuri Lima terminaram o relacionamento... mais uma vez. A informação foi confirmada nesta terça (7), pela assessoria da artista. Yuri e Iza são pais de Nala, que fará 1 ano de idade no próximo dia 13, e têm um histórico de altos de baixos em seu relacionamento.

"IZA e Yuri Lima não formam mais um casal. A separação aconteceu de forma respeitosa e amigável. Ambos seguem comprometidos com o amor, o cuidado e a criação da filha Nala, sempre com carinho, parceria e responsabilidade", diz o comunicado da assessoria de Iza à imprensa.

Blogueiros e canais de fofoca especulam que o término tenha acontecido há cerca de 10 dias, pois, recentemente, Yuri havia apagado de suas redes todas as fotos com a cantora, além de deixar de seguir alguns dos familiares de Iza. O (ex) casal, no entanto, ainda se segue.



Relacionamento turbulento

O relacionamento de Iza e Yuri Lima foi marcado por altos e baixos. Em julho de 2024, uma traição do jogador enquanto Iza estava grávida foi exposta pela cantora, em suas redes sociais, que já havia anunciado o fim do relacionamento, então, o que gerou uma gigantesca reação da web em apoio a ela.

No entanto, o casal se reconciliou em setembro de 2024, antes do nascimento da filha, em outubro. Desde então, vez ou outra, o assunto vem à tona. Especialmente no mês passado, quando o ex-jogador repostou a fotod e uma internauta de biquíni, em seu Instagram, reacendendo a polêmica da infidelidade.

Diante da repercussão, Yuri apagou o conteúdo.





