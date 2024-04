A- A+

gestação Iza está grávida do seu primeiro filho com o jogador Yuri Lima; saiba detalhes A novidade foi revelada pelo jornalista Leo Dias, em seu portal. Até então, a cantora não se pronunciou

Vem aí uma nova mamãe no pedaço. Iza está grávida! Essa é a informação confirmada pelo jornalista Leo Dias em seu portal, nesta quarta (10). Segundo Dias, a cantora completa hoje três meses de gestação do seu primeiro filho, fruto do romance com o jogador Yuri Lima.

De acordo com Leo Dias, o casal descobriu a gravidez no último dia 3 de março.

“No dia 03 de março de 2024, este colunista descobriu que Iza estava grávida de seu primeiro filho, fruto do seu relacionamento de pouco mais de um ano com o jogador de futebol Yuri Lima. Ao entrar em contato com a cantora, ela nos solicitou algum tempo para que a notícia pudesse ser veiculada, e nós respeitamos”, diz Leo Dias na publicação

Também segundo Dias, a notícia foi divulgada com o aval de Iza: “Com o aval da mais nova mamãe do pedaço, finalmente este momento chegou e é com alegria que noticiamos a gestação de três meses da artista, que estarão completos nesta quinta-feira (10/4). Esse também será o dia em que Iza irá anunciar oficialmente a gestação.”

No entanto, até este momento, a cantora ainda não se pronunciou sobre a gravidez. Mesmo assim, uma enxurrada de comentários no seu Instagram já a parabenizam pela notícia.



