Iza estreia no Tiny Desk Brasil com repertório que antecipa fase voltada ao reggae
Cantora participa da série em formato intimista com sucessos da carreira e apresenta "Caos e Sal", faixa do próximo álbum
A cantora Iza foi a convidada do novo episódio do Tiny Desk Brasil, exibido nesta terça (14), no canal oficial do projeto no YouTube.
Conhecida por reunir influências do pop, R&B, soul, reggae, afrobeat e da música brasileira, a artista leva ao formato intimista um repertório que combina sucessos da carreira com uma prévia de seu próximo trabalho de estúdio.
Em fase de preparação para lançar o terceiro álbum da carreira – inteiramente dedicado ao reggae –, Iza interpreta canções como "Meu Talismã" e apresenta "Caos e Sal", composição assinada em parceria com Feijuca, Rafa Chagas e Nave.
A participação marca também um momento de transição artística da cantora, cuja obra costuma abordar temas como ancestralidade, identidade e autoestima feminina.
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Gravado no escritório brasileiro da série, produzido pela Anonymous Content Brazil, o episódio reúne uma banda formada por Bruno Costa (direção musical e guitarra), Caio Couto (bateria), Daniele Carmo, Érika Anjos e Léo Brunno (backing vocals), Jorge Continentino (saxofone e flauta), Multhiago (teclado e glockenspiel), Silvanny Sivuca (percussão) e Vini Lobo (baixo).
A experiência de cantar sem os recursos habituais de monitoramento foi um dos aspectos que mais chamou a atenção da artista durante a gravação.
“Nunca ouvi ‘Dona de Mim’ assim. Já tinha tocado voz e violão, violão e cajon. Mas bateria, com sopro, sem in-ear, sem retorno, só cantando foi uma experiência artística muito diferente, que só a mesinha pode proporcionar”, afirma.
Segundo Iza, a proposta do Tiny Desk Brasil dialoga diretamente com a sonoridade que pretende explorar no novo disco, baseado em interpretações mais espontâneas e na valorização da performance ao vivo.
“Participar do Tiny Desk Brasil parece que foi um presente de Deus porque é o que estou tentando trazer para o meu próximo trabalho. Lembro de ouvir discos do meu pai que tinham erros. E a gente não sabe que tem erro e pensa ‘nossa, como eles são corajosos, como eles não ligam’. Acho que ser artista é meio que isso e é por isso que esse momento se conecta com meu próximo trabalho. Não existe eu estar presa e preocupada e noiada fazendo reggae”, diz.
A cantora também aponta referências que influenciam essa nova fase, entre elas Gilberto Gil, Olodum, ritmos ligados ao xote e nomes internacionais como Bob Marley e Bobby McFerrin.
Revelada nacionalmente em 2016, Iza consolidou uma trajetórias mais relevantes da música brasileira contemporânea, acumulando sucessos, indicações ao Grammy Latino e apresentações em festivais e grandes palcos no Brasil e no exterior.
Além da carreira musical, também desenvolve projetos no audiovisual e mantém forte presença nas plataformas digitais.