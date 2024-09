J-Lo e Ben Affleck têm dificuldade para vender mansão de R$ 372 milhões após divórcio; veja fotos

A- A+

Divorciados, o casal de celebridades Ben Affleck e Jennifer Lopez colocou à venda a mansão que havia comprado e reformado em Beverly Hills, Los Angeles (EUA). Mas, até o momento, não conseguiram fechar negócio.

De acordo com o TMZ, o ex-casal havia aceitado vender com um desconto de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 21,9 milhões), mas os potenciais compradores desistiram do acordo após uma morte na família. Ainda segundo o portal, o local recebeu vários visitantes desde que foi listado para venda, em julho, mas poucas propostas foram recebidas.

Um dos empecilhos pode ser a tentativa de venda menos de um ano após adquirirem o imóvel, e por um valor maior do que o que foi pago. J-Lo e Affleck compraram a mansão por cerca de 60 milhões de dólares, e, após os gastos para reformá-la, estão pedindo 68 milhões de dólares (aproximadamente R$ 372 milhões).

A mansão

Chamada de Crestview Manor, a casa tem cerca de 3,5 mil metros quadrados e conta com 12 quartos e 24 banheiros. Há uma piscina grande, vista para o vale, academia com equipamentos de última geração, um ringue de boxe e uma casa de hóspedes de aproximadamente 500 metros quadrados. A garagem comporta 12 veículos, e ainda há espaço de estacionamento para outros 80 carros.

Conforme o Realtor, site de listagem de propriedades, as despesas mensais - incluindo serviços de manutenção, taxas imobiliárias, impostos, segurança, água, luz e gás - são estimadas em 233,6 mil dólares (algo como R$ 1,28 milhão).

Veja também

CULTURA POPULAR Cavalo Marinho Boi Pintado realiza circulação por sedesde Patrimônios Vivos de Pernambuco