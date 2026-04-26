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Premiação 'Já fui funcionária do SBT', relembra Ana Maria Braga ao receber Troféu Imprensa A apresentadora, que está há quase três décadas na Globo, costuma ser lembrada também por seus trabalhos na Record e na Tupi e ganhou um prêmio por sua história na TV brasileira

Ana Maria Braga relembrou que já trabalhou no SBT durante a cerimônia do Troféu Imprensa, exibida pela emissora neste domingo, 26.

A apresentadora, que está há quase três décadas na Globo, costuma ser lembrada também por seus trabalhos na Record e na Tupi e ganhou um prêmio por sua história na TV brasileira.

"Eu já fui funcionária do SBT, apesar de a Patricia [Abravanel, apresentadora e filha de Silvio Santos] não saber. Muita gente não sabe", introduziu.

Ana Maria Braga prosseguiu: "Fui funcionária da TV Tupi, eu tinha um programa de entretenimento que se chamava Replay, mais ou menos como se fosse um Vídeo Show. O estúdio que eu trabalhava era o M, M de m*** mesmo [risos!]. Tinha uma padaria na esquina, a Real. Eu falava para um menino: 'Corre lá e vê quem está na padaria'. Ele ia, trazia o convidado e a gente entrevistava ao vivo."

"Quando os Diários Associados faliram, seu pai [Silvio Santos] pegou a concessão. Uma das condições para ele conseguir a concessão foi que ele ficasse com os funcionários remanescentes da TV Tupi. Éramos mais ou menos 2 mil pessoas. Por dois anos ele não poderia mandar ninguém embora. Está lá, na minha carteira de trabalho. Fui funcionária do SBT", continuou.

Ana Maria Braga ainda revelou o que Silvio Santos fez para manter a quantidade de funcionários em seus primeiros anos: "Eu ganhava pelo piso. Ele pagava todo mundo pelo piso. Estava certo, coitado. Para começar de novo, como ele começou, com muita coragem".



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