CINEMA Jaafar Jackson, sobrinho de Michael, interpreta o tio em cinebiografia do Rei do Pop; veja o teaser O filme "Michael" chega aos cinemas no dia 23 de abril de 2026

O filme “Michael”, cinebiografia de Michael Jackson, ganhou seu primeiro teaser nesta quinta-feira (6). A obra é estrelada por Jaafar Jackson, sobrinho do cantor, que faz sua estreia no cinema.

Com direção de Antoine Fuqua (“Dia de Treinamento”, “Invasão à Casa Branca”), o longa-metragem tem estreia marcada para o dia 23 de abril de 2026. Graham King, vencedor do Oscar por “Bohemian Rhapsody”, assina a produção.

Jaafar Jackson incorpora o tio no filme, que vai contar a trajetória do artista da época do Jackson Five até o sucesso mundial. Além da vida do Rei do Pop fora do palco, a obra também destaca algumas das performances mais icônicas de início de carreira solo do cantor.



Colman Domingo, ator duas vezes indicado ao Oscar, será o pai de Michael na tela, enquanto Nia Long interpretará a mãe. O elenco conta ainda com nomes como Laura Harrier (Suzanne de Passe), Kat Graham (Diana Ross), Miles Teller (John Branca), Jessica Sula (La Toya Jackson), Kendrick Sampson (Quincy Jones) e Liv Symone (Gladys Knight).

