CINEMA

Jaafar Jackson, sobrinho de Michael, interpreta o tio em cinebiografia do Rei do Pop; veja o teaser

O filme "Michael" chega aos cinemas no dia 23 de abril de 2026

Jaafar Jackson estrela filme sobre Michael Jackson, tio do atorJaafar Jackson estrela filme sobre Michael Jackson, tio do ator - Foto: Universal Pictures/Divulgação

O filme “Michael”, cinebiografia de Michael Jackson, ganhou seu primeiro teaser nesta quinta-feira (6). A obra é estrelada por Jaafar Jackson, sobrinho do cantor, que faz sua estreia no cinema.

Com direção de Antoine Fuqua (“Dia de Treinamento”, “Invasão à Casa Branca”), o longa-metragem tem estreia marcada para o dia 23 de abril de 2026. Graham King, vencedor do Oscar por “Bohemian Rhapsody”, assina a produção. 

Jaafar Jackson incorpora o tio no filme, que vai contar a trajetória do artista da época do Jackson Five até o sucesso mundial. Além da vida do Rei do Pop fora do palco, a obra também destaca algumas das performances mais icônicas de início de carreira solo do cantor. 
 

Colman Domingo, ator duas vezes indicado ao Oscar, será o pai de Michael na tela, enquanto Nia Long interpretará a mãe. O elenco conta ainda com nomes como Laura Harrier (Suzanne de Passe), Kat Graham (Diana Ross), Miles Teller (John Branca), Jessica Sula (La Toya Jackson), Kendrick Sampson (Quincy Jones) e Liv Symone (Gladys Knight).

