Jaboatão celebra noite de São João, neste sábado (24), com forró e brega

A noite de São João, celebrada neste sábado (24), será com muito forró e brega no município do Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. As comemorações serão nos polos juninos montados pela prefeitura nos bairros de Jaboatão Centro e Curado II. Por lá, os festejos começam a partir das 18h30.

No Polo Jaboatão Centro, a animação será comandada pela Banda Zorra Virada, o Trio Pé de Serra Os Parceiros do Forró e pela Banda da Loirinha. Já no Polo Curado II, montado na Praça da Bíblia, os shows serão com a Banda Os Moreninhos, Edson Araújo e Shot Sertanejo e com a Banda Cavalo Selvagem.

Para a criançada, os festejos começam mais cedo. A partir das 16h, o Polo Infantil de Jaboatão Centro, que funciona no Ginásio de Esportes Reginaldo Montenegro, terá Alegria de Brincar e Mateus e Katilinda. No mesmo horário, a Estação Cidadania, no Polo Dois Carneiros, recebe Forró Danço Quente e Tio Geraldo.

A programação junina na cidade segue no domingo (25). O Polo Jaboatão Centro contará com os shows de Roxinó do Nordeste, Banda Praieira e Forró das Estrelas. Já no Polo Muribeca, o arrasta-pé será com Nice Valença Pegada do Mourão, Mecinho Farra e Cézar Paredão.

Na última sexta-feira (23), o prefeito Mano Medeiros percorreu os polos e afirmou que o objetivo do município é valorizar a cultura local.

“É com muito orgulho que estamos realizando e resgatando os festejos juninos do Jaboatão, valorizando e abrindo espaço para quem representa a nossa cultura”, disse.

“Até o dia 2 de julho ainda teremos muito forró para animar a cidade”, completou o gestor.

A dona de casa Sandra Ferreira Silva aproveitou a véspera de São João para curtir os festejos no Polo Curado IV ao lado da filha Luna.

“Há muito tempo não tinha festa de São João desse jeito no nosso bairro. Muito bom mesmo esse forrozinho”, contou.

O local recebeu os shows da Banda Xinelo Nordestino, Marcelo Pernambucano e Dudu do Acordeon, além de Tio Dody, Vandeck Faria, Trio Zabumbão, Boneca Encantada e o Trio Pé de Serra Rasga Chinelo.

Já o Polo Jaboatão Centro contou com as apresentações de Internacionais do Forró, Allan Carlos e Valquíria Santana.

