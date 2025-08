A- A+

LITERATURA Jabuti Acadêmico 2025: Lilia Moritz Schwarz vence com livro sobre branquitude; veja vencedores Júri do concurso, realizado pela Câmara Brasileira do Livro, foi acusado de conflito de interesses

A antropóloga e historiadora Lilia Moritz Schwarcz venceu o Prêmio Jabuti Acadêmico na categoria História e Arqueologia com o livro “Imagens da branquitude: a presença da ausência”, lançado no ano passado. A premiação ocorreu na noite desta terça-feira (5), no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo.

Na cerimônia, o sociólogo José de Souza Martins foi homenageado como Personalidade Acadêmica do 2025. A obra “Metodologia do trabalho científico” (Cortez), de Antônio Joaquim Severino, também foi festejada: publicada há cinco décadas, foi eleita Livro Acadêmico Clássico após consulta pública realizada no primeiro semestre.

Concedido pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), o Jabuti Acadêmico contempla obras científicas em categorias, como Artes, Economia, Direito e Filosofia. A primeira edição foi realizada no ano passado.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes disputou o troféu na categoria Direito com o livro “Democracia e redes sociais: o desafio de combater o populismo digital” (Atlas), que aborda a evolução da legislação responsável por combater a desinformação e os discursos de ódio on-line. O vencedor, porém, foi Orlando Villas Bôas, autor de “Antropologia e estudos sociojurídicos: a construção de um campo de pesquisa interdisciplinar” (Mandaçaia).

A presidente da CBL, Sevani Matos afirmou que “a cada edição, o Jabuti Acadêmico reafirma seu compromisso com a valorização da produção científica no Brasil”. Ela ressaltou que mais de 2 mil obras foram inscritas no concurso este ano, “o que demonstra a força e a diversidade da literatura acadêmica nacional”.

Polêmica

Na semana passada, o júri de uma das categorias do prêmio foi acusado de conflito de interesses. Foram apontados vínculos entre jurados da categoria Psicologia e Psicanálise e organizadores do livro “Prática baseada em evidências em Psicologia Clínica: fundamentos teóricos, questões metodológicas e diretrizes para implementação” (Manole), finalista na mesma categoria.

O jurado Henrique Caetano Nardi orientou o mestrado de Ramiro Nasser Catelan, um dos organizadores. Em maio, os dois publicaram um artigo científico juntamente com outros quatro autores. Professora do Programa de Saúde Baseada em Evidências da Unifesp, Tamara Melnik afirmou ao GLOBO que a relação “configura um vínculo formal, hierárquico e duradouro, com potenciais implicações para a independência do julgamento”. Ela apontou também que outro organizador do livro finalista, Jan Luiz Leonardi, assinou um artigo científico com outra jurada, Maria Amália Andery, em 2017.

A organização do concurso, por sua vez, rebateu as acusações e afirmou que “o caso apresentado não fere o regulamento da premiação nem configura conflito de interesses”. E o livro vencedor foi “Hélio Pellegrino: por uma psicanálise política” (Appris), de Larissa Leão de Castro.

Além da cobiçada estatueta, os vencedores do Jabuti Acadêmico embolsam R$ 5 mil.

Confira abaixo todos os ganhadores:

Eixo: Ciência e Cultura

Título: Inovação e desenvolvimento sustentável: da inovação convencional à ecoinovação sustentável | Autor(a): José Carlos Barbieri | Editora(s): Blucher

Antropologia, Sociologia, Demografia, Ciência Política e Relações Internacionais

Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo

Título: Uma enciclopédia nos trópicos: memórias de um socioambientalista | Autor(a): Ricardo Arnt, Beto Ricado | Editora(s): Zahar

Arquitetura, Urbanismo, Design e Planejamento Urbano e Regional

Título: O desenho de São Paulo por seus caminhos | Autor(a): Andreina Nigriello | Editora(s): Cultura Acadêmica, KPMO Cultura e Arte

Artes

Título: Teatros e artistas com deficiência visual | Autor(a): Lucas de Almeida Pinheiro | Editora(s): Unicamp (Editora da Universidade Estadual de Campinas)

Ciência da Computação

Título: A Máquina da Natureza: uma perspectiva cronológica da ciência da computação teórica | Autor(a): André L. Vignatti | Editora(s): Obra Independente

Ciência de Alimentos e Nutrição

Título: Nutrição inclusiva: diversidade e inclusão em alimentação e nutrição | Autor(a): Thaís Lima Dias Borges, Aline Alves Ferreira, Ursula Viana Bagni (Organizadoras) | Editora(s): Manole

Ciências Agrárias e Ciências Ambientais

Título: Agricultura de Precisão: Um Novo Olhar na Era digital | Autor(a): Ricardo Yassushi Inamasu, Lucio André de Castro Jorge, Luciano Gebler, João Leonardo Fernandes Pires, Carlos Manoel Pedro Vaz, Alberto Carlos de Campos Bernardi, Luis Henrique Bassoi | Editora(s): Cubo

Ciências Biológicas, Biodiversidade e Biotecnologia

Título: Espécies de aves do Rio Cubate: Terra Indígena do Alto Rio Negro | Autor(a): Ramiro Dário Melinski (Organizadores), Fernando Mendonça d’Horta, Camila Cherem Ribas, Gracilene Florentino Bittencourt, Damiel Legario Pedro, Estevão Fontes Olímpio, Dzoodzo Baniwa, Dario Baniwa | Editora(s): INPA (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia)

Ciências da Religião e Teologia

Título: A salvação da pátria amada: religião e extrema-direita no Brasil | Autor(a): Wagner Lopes Sanchez (Organizadores), João Décio Passos | Editora(s): Paulus

Comunicação e Informação

Título: Repórter Eros: a história do jornalismo erótico brasileiro | Autor(a): Valmir Costa | Editora(s): Cepe

Direito

Título: Antropologia e estudos sociojurídicos: a construção de um campo de pesquisa interdisciplinar | Autor(a): Orlando Villas Bôas Filho | Editora(s): Mandaçaia

Economia

Título: Iguais e diferentes: uma jornada pela economia feminista | Autor(a): Regina Madalozzo | Editora(s): Zahar

Educação e Ensino

Título: Avaliação educacional: de aprendizagem, institucional, em larga escala | Autor(a): Valéria Virgínia Lopes, Sandra Zákia Sousa | Editora(s): Contexto

Educação Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional

Título: Propósito de vida da pessoa idosa: conceitos, abordagens e propostas de intervenções gerontológicas | Autor(a): Cristina Cristóvão Ribeiro (Organizadora) | Editora(s): Summus Editorial

Enfermagem, Farmácia, Saúde Coletiva e Serviço Social

Título: Epidemiologia no Pós-Pandemia: de ciência tímida a ciência emergente | Autor(a): Naomar de Almeida Filho | Editora(s): Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz)

Engenharias

Título: Energia do lixo: tecnologias de recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos | Autor(a): Siliva Azucena Nebra (Organizadores), Reynaldo Palacios Bereche, Giovano Candiani, Gilberto Martins, Antonio Garrido Gallego | Editora(s): UFABC (Universidade Federal do ABC)

Filosofia

Título: Gatos, peixes e elefantes: a gramática dos acordos profundos | Autor(a): João Carlos Salles | Editora(s): Aretê

Geografia e Geociências

Título: Água subterrânea, história da Terra e consciência ambiental: metas do Programa Aquífero Guarani | Autor(a): Joseli Maria Piranha, Luiz Eduardo Anelli, Virginio Mantesso-Netto, Renatta Christina da Costa Lemos Vilela, Andrea Bartorelli "em memória", Didier Gastmans, Luciana Cordeiro de Souza Fernandes, Sueli Yoshinaga Pereira "em memória", Berenice Balsalobre, Celso Dal Ré Carneiro, Valter Galdiano Gonçales | Editora(s): Obra Independente

História e Arqueologia

Título: Imagens da branquitude: a presença da ausência | Autor(a): Lilia Moritz Schwarcz | Editora(s): Companhia das Letras

Letras, Linguística e Estudos Literários

Título: Modernismo Negro | Autor(a): Jorge Augusto | Editora(s): Segundo Selo

Matemática, Probabilidade e Estatística

Título: A teoria dos conjuntos e os fundamentos da Matemática | Autor(a): Rogério Augusto dos Santos Fajardo | Editora(s): Edusp (Editora da Universidade de São Paulo)

Medicina

Título: Medicina excessiva: suas causas e seus impactos | Autor(a): Guilherme Santiago | Editora(s): Labrador

Psicologia e Psicanálise

Título: Hélio Pellegrino: por uma psicanálise política | Autor(a): Larissa Leão de Castro | Editora(s): Appris

Eixo: Prêmios Especiais

Divulgação Científica

Título: Existo, logo penso: histórias de um cérebro inquieto | Autor(a): Roberto Lent | Editora(s): Instituto Ciência Hoje

Ilustração

Título: História da ciência ilustrada Vol. 1 | Ilustrador(a): Willian Souza dos Santos | Editora(s): LF Editorial

Tradução

Título: Da alma do mundo: uma hipótese da Física Superior para esclarecimento do organismo universal | Tradutor(a): Márcia Cristina Ferreira Gonçalves | Editora(s): Edusp (Editora da Universidade de São Paulo)

