Jabuti vai levar vencedor à Feira de Londres e anuncia categoria especial

O próximo vencedor do Prêmio Jabuti de Livro do Ano vai ganhar uma viagem para a Feira do Livro de Londres, o segundo maior balcão de negócios do mercado editorial no mundo (só perde para a Feira de Frankfurt). O anúncio ocorreu na manhã desta quinta-feira (27) numa coletiva de imprensa virtual realizada pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), responsável pelo troféu literário mais tradicional do país.

A viagem a Londres inclui passagem aérea, hospedagem, alimentação, credencial de acesso à feira e uma agenda de encontros com players do mercado editorial internacional, com palestras e eventos para a promoção da própria obra. O autor do Livro do Ano também recebe cobiçada estatueta do Jabuti e R$ 70 mil.

Curador do Jabuti, Hubert Alquéres, explicou que a participação na Feira do Livro de Londres comprova os esforços da CBL para internacionalizar a literatura brasileira e se insere nas celebrações do Ano da Cultura Reino Unido-Brasil, que começa em junho.

Os investimentos do Jabuti na internacionalização da obra dos autores premiados se intensificaram a partir de 2023, quando foi anunciado que os vencedores do Livro do Ano teriam custeada uma viagem à Feira de Frankfurt. A CBL participa de seis feiras internacionais: a de Frankfurt, a de Londres, a de Bogotá, a de Bogotá, a de Buenos Aires, e a de Guadalajara.

Alquéres afirmou que a entidade planeja, a cada ano, mandar o vencedor do Livro do Ano para uma feira diferente e destacou especialmente a de Guadalajara (na qual há grande participação do mercado americano) e a de Bolonha (dedicada à literatura infantojuvenil);

— Nas feiras internacionais, temos visto muito interesse no Jabuti, que, por ser um prêmio com muitas categorias, traduz o panorama da indústria editorial brasileira — disse o curador.

Concorrem a Livro do Ano todos os vencedores dos eixos Ficção (Conto; Crônica; Histórias em Quadrinhos; Infantil; Juvenil; Poesia; Romance de Entretenimento; Romance Literário) e Não Ficção (Artes, Biografia e Reportagem, Economia Criativa, Educação, Negócios, e Saúde e Bem-Estar).

Ficam de fora da disputa os ganhadores dos eixos Produção (Capa, Ilustração, Projeto Gráfico e Tradução) e Inovação (Escritor Estreante — Poesia, Escritor Estreante — Romance, Fomento à Leitura e Livro Brasileiro Publicado no Exterior). Os premiados em cada categoria recebem a estatueta do Jabuti e R$ 5 mil.

Inscrições abertas

As inscrições para o 67º Prêmio Jabuti já estão abertas no site da CBL, e se encerraram em 15 de maio (o período promocional acaba antes, em 25 de abril). São elegíveis obras publicadas em primeira edição no Brasil, em formato físico ou digital, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2024.

Em agosto, a CBL anunciará a Personalidade Literária do Ano, a ser homenageada na cerimônia de premiação. Os semifinalistas e finalistas do Jabuti serão divulgados em outubro e novembro. Os vencedores serão conhecidos em novembro.

No ano passado, 4.170 títulos foram inscritos no concurso. A vencedora do Livro do Ano foi a jornalista Rosa Freire d’Aguiar, autora de “Crônica de uma cidade, seus escritores e artistas” (Companhia das Letras).

Capital Mundial do Livro

A CBL anunciou ainda que, em celebração ao título de Capital Mundial do Livro concedido pela Unesco ao Rio de Janeiro a partir no dia 23 de abril, será criado um “Jabuti Especial”, a ser entregue este ano em caráter extraordinário. Alquéres afirmou que a categoria especial “tem a ver com a questão do Rio Capital Mundial do Livro” e terá um júri específico, mas não deu mais detalhes.

Em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura do Rio, a CBL vai realizar uma série de ações na cidade com o objetivo de valorizar a indústria editorial, ampliar o acesso ao livro e incentivar o diálogo intercultural. Estão previstos encontros com personalidades do mercado, autores e editores premiados, o Esquenta Jabuti. O curador antecipou que uma das convidadas será Lucia Riff, agente literária mais influente do país.

O Jabuti também estará presente na Bienal do Livro do Rio, que ocupará os pavilhões do Riocentro, na Zona Oeste, de 13 a 22 de junho.

