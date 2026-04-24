A- A+

FAMOSOS Jack Nicholson faz 89 anos e aparece em foto rara comemorando o aniversário Registro foi publicado por sua filha, a também atriz Lorraine Nicholson

Discreto e cada vez mais distante da vida pública, Jack Nicholson voltou a chamar a atenção dos fãs ao completar 89 anos com uma aparição rara. O registro foi divulgado nessa quinta-feira 23, por sua filha, a atriz Lorraine Nicholson, que compartilhou momentos da comemoração intimista nas redes sociais

A celebração, longe dos grandes eventos e dos flashes tradicionais de Hollywood, reforça o atual estilo de vida do ator, que há anos opta por uma rotina reservada. Mesmo assim, a simples imagem recente do astro foi suficiente para mobilizar admiradores ao redor do mundo, especialmente por se tratar de um dos nomes mais icônicos da história do cinema.

Uma comemoração discreta

Nos registros publicados, Lorraine brinca com a idade do pai. Em um primeiro post, ela escreve "89?" ao compartilhar uma foto antiga do ator. Em seguida, responde com entusiasmo: "89!", desta vez acompanhando uma imagem atual de Nicholson.

Na foto mais recente, o ator aparece sorridente durante a comemoração, em um ambiente íntimo, ao lado da cantora e compositora Joni Mitchell, também uma lenda em sua área. O encontro de duas figuras históricas da cultura chamou atenção dos fãs e deu ainda mais destaque ao momento.

Vida reclusa e aparições raras

Nos últimos anos, Nicholson tem evitado a exposição pública. Seu afastamento das telas já soma mais de uma década, seu último filme foi lançado em 2010, marcando uma pausa prolongada na carreira.

Ainda assim, o ator fez algumas aparições pontuais. Em 2025, esteve presente no especial de 50 anos do Saturday Night Live, onde surpreendeu ao aparecer na plateia. Antes disso, havia sido visto em 2023 durante jogos da NBA, acompanhando partidas do Los Angeles Lakers, time do qual é torcedor assíduo.

Esses momentos esporádicos ajudam a alimentar a curiosidade do público sobre o ator, cuja presença se tornou cada vez mais rara

Um dos maiores nomes da história do cinema

Com uma carreira que atravessa mais de cinco décadas, Jack Nicholson construiu um legado sólido em Hollywood. Vencedor de três Oscars, ele se destacou por personagens intensos e marcantes, transitando entre o drama, o suspense e a comédia.

Entre seus trabalhos mais emblemáticos estão filmes como Um Estranho no Ninho, O Iluminado, Chinatown, Laços de Ternura e Melhor é Impossível. Ao longo dos anos, tornou-se um símbolo do chamado "anti-herói" no cinema, com atuações que marcaram gerações.

Família e vida pessoal

Pai de seis filhos, Nicholson mantém uma relação próxima com parte da família, incluindo Lorraine, responsável por compartilhar o momento especial. A atriz é fruto de seu relacionamento com Rebecca Broussard, com quem também teve Ray Nicholson. Atualmente, o ator vive nos Estados Unidos.



Veja também