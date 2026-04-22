A- A+

FAMOSOS Jack Qauid e Claudia Doumit, de "The Boys", se casam em cerimônia discreta na Austrália O casal, que se conheceu nos bastidores da série, está junto desde 2022

O ator Jack Quaid se casou com Claudia Doumit, sua colega de elenco em “The Boys”, neste sábado (18), em uma cerimônia discreta realizada em Braidwood, na Austrália.

O casal se conheceu no set da série do Prime Video. Jack interpreta Hughie Campbell, um dos protagonistas de “The Boys”, enquanto Claudia vive a supervilã Victoria Neuman. Eles estão juntos desde 2022.

Segundo o jornal australiano The Daily Telegraph, a festa reuniu várias celebridades. Além dos pais de Jack Quaid, Dennis Quaid e Meg Ryan, estavam atores como Alec Baldwin, Tom Hanks, Kevin Costner e Henry Golding.

Veja também